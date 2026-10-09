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Chênh đến 600 triệu, Lexus ES bản rẻ và đắt nhất khác nhau cỡ nào: Động cơ thay đổi lớn, tiện nghi nội thất khó nhìn ra

Hoàng Dũng
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Với ba phiên bản chênh nhau tối đa 600 triệu đồng, Lexus ES mới cho khách Việt lựa chọn giữa hai bản hybrid 350h và bản thuần điện ES 500e, mỗi bản đi kèm mức trang bị và trải nghiệm lái khác biệt rõ rệt.

Giá bán


Lexus ES 350h PremiumLexus ES 350h LuxuryLexus ES 500e
Giá niêm yết2,34 tỷ đồng2,6 tỷ đồng2,94 tỷ đồng
Cấu hình xeHybridHybridThuần điện

Nếu chỉ so sánh Lexus ES hai bản hybrid, mức độ chênh lệch về giá bán là khoảng 260 triệu đồng. Trong khi so sánh với bản ES 500e lên tới 600 triệu đồng. Tuy nhiên, so sánh giữa bản rẻ nhất và bản đắt nhất chỉ mang tính tham khảo bởi hai phiên bản khác nhau hoàn toàn về cấu hình dẫn động cũng như tệp khách hàng sử dụng, một bên là hybrid, một bên là thuần điện.

Kích thước

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Lexus ES 350h Premium

Lexus ES 350h Luxury

Lexus ES 500e

Kích thước tổng thể (DxRxC)5.145 x 1.920 x 1.555 mm

5.145 x 1.920 x 1.555 mm

5.145 x 1.920 x 1.560 mm

Chiều dài cơ sở2.950 mm2.950 mm2.950 mm
Khoảng sáng gầm138 mm138 mm142 mm

Kích thước tổng thể của các phiên bản không khác biệt quá nhiều. Phiên bản Lexus ES 500e có chiều cao nhỉnh hơn do sử dụng một bộ mâm lớn hơn.

Ngoại thất

- Ảnh 3.

Lexus ES 350h Premium

Lexus ES 350h Luxury

Lexus ES 500e

Đèn chiếu sángLEDLEDLED phân giải cao
Tiện ích đèn chiếu sángTự động bật/tắt khi trời tối
Tự động bật/tắt đèn chiếu xa khi có xe ngược chiều

Tự động bật/tắt khi trời tối

Tự động bật/tắt đèn chiếu xa khi có xe ngược chiều

Tự động bật/tắt khi trời tối

Tự động "cắt" vùng sáng đèn chiếu xa khi có xe ngược chiều

Đèn sương mù--Trước/sau
Đèn hậuLEDLEDLED
Kích thước vành19 inch19 inch21 inch
Kích thước lốp235/55235/55235/45
Gương chiếu hậuChỉnh/gập điện, có sấy

Chỉnh/gập điện, có sấy, có chống chói, tự động hạ mặt gương khi vào số lùi

Chỉnh/gập điện, có sấy, có chống chói, tự động hạ mặt gương khi vào số lùi

Chìa khoá dạng thẻ từ-

Lexus ES 500e nhỉnh hơn hẳn về mặt trang bị đèn pha khi sử dụng loại LED dạng ma trận cao cấp, có thể "cắt" được vùng sáng tránh gây chói mặt xe ngược chiều. Trong khi đó, hai bản hybrid khác biệt chủ yếu nằm ở tiện ích gương chiếu hậu và chìa khoá dạng thẻ từ.

Nội thất

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Lexus ES 350h Premium

Lexus ES 350h Luxury

Lexus ES 500e

Chất liệu ghếDa Synthetic

Da Synthetic

Da Semi-aniline
Ghế chỉnh điện
Ghế lái 8 hướng (chỉnh đệm lưng 2 hướng)
Ghế phụ 8 hướng

Ghế lái 8 hướng (chỉnh đệm lưng 2 hướng)

Ghế phụ 8 hướng (chỉnh đệm lưng 2 hướng)

Ghế lái 10 hướng (chỉnh đệm lưng 4 hướng)
Ghế phụ 8 hướng (chỉnh đệm lưng 4 hướng)

Tiện ích ghế ngồi

-
Nhớ vị trí ghế lái
Sưởi ấm/làm mát hàng ghế trước

Nhớ vị trí ghế lái và ghế phụ

Sưởi ấm/làm mát hàng ghế trước

Vô-lăngBọc da, có lẫy chuyển sốBọc da, có lẫy chuyển số, có sưởi ấm, tự động thò/thụt khi ra vào xe

Bọc da, có lẫy chuyển số, có sưởi ấm, tự động thò/thụt khi ra vào xe

Màn hình trung tâm14 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây14 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây14 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây
Âm thanh10 loa17 loa Mark Levinson

17 loa Mark Levinson

Màn hình tốc độ12,3 inch

12,3 inch

12,3 inch

Điều hoà2 vùng tự động, có lọc không khí

2 vùng tự động, có lọc không khí

2 vùng tự động, có lọc không khí

HUD-
Rèm che nắng hàng sau--Có, chỉnh cơ
Sạc không dây-1 khay2 khay
Gương chiếu hậu điện tử-

Khoang nội thất là nơi phân cấp rõ ràng nhất giữa các phiên bản Lexus ES. Với những ai quan tâm, đặc biệt chú trọng đến ghế ngồi thoải mái sẽ nên cân nhắc bản ES 500e cao cấp nhất khi chỉnh được nhiều hướng, đi cùng chất liệu da bọc cao cấp và mềm hơn.

Trong khi đó, bản ES 350h Luxury khá "vừa miếng" khi vẫn có đủ những tiện nghi như nhớ vị trí ghế lái, làm mát/sưởi ấm ghế trước, loa hàng hiệu,... Còn bản tiêu chuẩn ES 350h Premium sẽ hướng tới tệp khách hàng có nhu cầu rất cơ bản, không cầu kỳ về các tiện nghi ghế ngồi hay dàn âm thanh.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ rất khó phân biệt được sự khác biệt giữa các phiên bản.

Vận hành

- Ảnh 6.

Lexus ES 350h Premium

Lexus ES 350h Luxury

Lexus ES 500e

Loại động cơMáy xăng 2.5L kết hợp mô-tơ điện

Máy xăng 2.5L kết hợp mô-tơ điện

Hai mô-tơ điện
Công suất
186 mã lực (xăng)
201 mã lực (điện)
Tổng công suất 244 mã lực

186 mã lực (xăng)

201 mã lực (điện)

Tổng công suất 244 mã lực

224 mã lực (trước)
118 mã lực (sau)
Tổng công suất 338 mã lực
Mô-men xoắn
235 Nm (xăng)
270 Nm (điện)
235 Nm (xăng)
270 Nm (điện)
269 Nm (trước)
170 Nm (sau)
Hộp sốCVTCVT1 cấp
Hệ dẫn độngCầu trướcCầu trướcAWD
Hệ thống treo thích ứng--
Tầm vận hành tối đa--Khoảng 480km/sạc đầy

Hai phiên bản Lexus ES 350h sử dụng khối động cơ, hộp số và cấu hình vận hành. Xe có tiêu chuẩn 4 chế độ lái gồm Eco, Normal, Sport, Custom.

Đối với Lexus ES 500h, xe có công suất mạnh mẽ hơn, dùng cấu hình AWD và là một mẫu xe điện sẽ cho cảm giác tăng tốc phân khích và tức thì hơn. Điểm cộng khác đó là xe có hệ thống treo thích ứng sẽ cho trải nghiệm vận hành tốt hơn tuỳ thuộc vào các chế độ lái. Khác với bản hybrid, Lexus ES 500e sẽ có thêm một chế độ vận hành là Range nhằm tối ưu tầm vận hành thuần điện của xe.

Trang bị an toàn

- Ảnh 7.

Lexus ES 350h Premium

Lexus ES 350h Luxury

Lexus ES 500e

Túi khí8 túi khí

8 túi khí

8 túi khí

ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,...

Cảm biến áp suất lốp

Camera

Phía sau360 độ360 độ
Cảm biến đỗ xeTrước/sau

Trước/sau

Trước/sau

Hỗ trợ đỗ xe tự động-

Ga tự động thích ứng

Cảnh báo tiền va chạm

Hỗ trợ phanh khẩn cấp

Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn

Cảnh báo điểm mù

Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau

Hỗ trợ ra khỏi xe an toàn

Trang bị an toàn trên các phiên bản Lexus ES thế hệ mới khá đồng đều và ít sự chênh lệch. Riêng bản tiêu chuẩn ES 350h Premium thiếu đi camera 360 độ và tính năng hỗ trợ đỗ xe chủ động.

Công an thông báo: 830 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

Lexus ES

ES 500e

hybrid

Đường dây nóng: 0943 113 999

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