Chênh 31 triệu đồng, chọn VW Touareg 'full' hay Lexus RX 'base': Bảng so sánh dưới đây chỉ ra mọi khác biệt giữa hai xe

Nếu VW Touareg có lợi thế về nguồn gốc và khả năng vận hành đậm chất Âu, Lexus RX lại có lợi thế về gói trang bị an toàn cũng như sự tin cậy của thương hiệu.

Chênh 31 triệu đồng, chọn VW Touareg 'full' hay Lexus RX 'base': Bảng so sánh dưới đây chỉ ra mọi khác biệt giữa hai xe- Ảnh 1.

Giá bán


Volkswagen Touareg R-Line

Lexus RX 350

Giá niêm yết

3,399 tỷ

3,43 tỷ

Xuất xứ

Nhập khẩu Slovakia

Nhập khẩu Nhật Bản

Kích thước

Chênh 31 triệu đồng, chọn VW Touareg 'full' hay Lexus RX 'base': Bảng so sánh dưới đây chỉ ra mọi khác biệt giữa hai xe- Ảnh 2.
Chênh 31 triệu đồng, chọn VW Touareg 'full' hay Lexus RX 'base': Bảng so sánh dưới đây chỉ ra mọi khác biệt giữa hai xe- Ảnh 3.


Volkswagen Touareg R-Line

Lexus RX 350

Kích thước tổng thể (DxRxC)

4.902 x 1.984 x 1.695 mm

4.890 x 1.920 x 1.695 mm

Chiều dài cơ sở

2.899 mm

2.850 mm

Khoảng sáng gầm

216 mm

185 mm

Ngoại thất

Chênh 31 triệu đồng, chọn VW Touareg 'full' hay Lexus RX 'base': Bảng so sánh dưới đây chỉ ra mọi khác biệt giữa hai xe- Ảnh 4.
Chênh 31 triệu đồng, chọn VW Touareg 'full' hay Lexus RX 'base': Bảng so sánh dưới đây chỉ ra mọi khác biệt giữa hai xe- Ảnh 5.


Volkswagen Touareg R-Line

Lexus RX 350

Đèn chiếu sáng

LED ma trận dạng thấu kính

LED dạng thấu kính

Tiện ích đèn chiếu sáng

Tự động bật/tắt khi trời tối


Tự động "cắt" vùng sáng tránh gây chói mặt xe ngược chiều


Mở rộng góc chiếu


Thay đổi cường độ chiếu sáng tự động

Tự động bật/tắt khi trời tối


Tự động bật/tắt đèn chiếu xa tránh gây chói mặt xe ngược chiều (không có khả năng "cắt" vùng sáng)


Mở rộng góc chiếu

Đèn sương mù

LED

LED

Đèn hậu

LED

LED

Kích thước vành

20 inch

21 inch

Kích thước lốp

285/45

235/50

Cửa sổ trời

Dạng toàn cảnh

Dạng đơn

Gương chiếu hậu

Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy, tự động hạ mặt gương khi lùi, chống chói tự động

Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy và tự động hạ mặt gương khi lùi

Nội thất

Chênh 31 triệu đồng, chọn VW Touareg 'full' hay Lexus RX 'base': Bảng so sánh dưới đây chỉ ra mọi khác biệt giữa hai xe- Ảnh 6.
Chênh 31 triệu đồng, chọn VW Touareg 'full' hay Lexus RX 'base': Bảng so sánh dưới đây chỉ ra mọi khác biệt giữa hai xe- Ảnh 7.


Volkswagen Touareg R-Line

Lexus RX 350

Chất liệu ghế

Da

Da

Ghế trước chỉnh điện

18 hướng

8 hướng

Tiện ích hàng ghế trước

Nhớ 3 vị trí

Sưởi ấm/làm mát

Có đệm đùi và bơm lưng 4 hướng

Ghế lái nhớ 3 vị trí

Làm mát

Bơm lưng 2 hướng

Vô lăng

Bọc da, tích hợp lẫy chuyển số, có sưởi ấm

Bọc da, tích hợp lẫy chuyển số

Màn hình tốc độ

12,3 inch

7 inch

Màn hình trung tâm

15,3 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây

14 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây

Âm thanh

13 loa DYNAUDIO

12 loa Lexus Premium

Điều hòa

4 vùng tự động, có lọc không khí

3 vùng tự động

Cửa hít

-

Cửa gió hàng hai

Rèm che nắng hàng hai

Tiện ích ghế sau

Rèm che nắng, sưởi ấm/làm mát ghế

Rèm che nắng, làm mát ghế

LED viền nội thất

30 màu

64 màu

Vận hành

Chênh 31 triệu đồng, chọn VW Touareg 'full' hay Lexus RX 'base': Bảng so sánh dưới đây chỉ ra mọi khác biệt giữa hai xe- Ảnh 8.
Chênh 31 triệu đồng, chọn VW Touareg 'full' hay Lexus RX 'base': Bảng so sánh dưới đây chỉ ra mọi khác biệt giữa hai xe- Ảnh 9.


Volkswagen Touareg R-Line

Lexus RX 350

Loại động cơ

Xăng 2.0L tăng áp

Xăng 2.4L tăng áp

Công suất

252 mã lực

275 mã lực

Mô-men xoắn

370 Nm

430 Nm

Hộp số

Tự động 8 cấp

Tự động 8 cấp

Hệ dẫn động

4 bánh toàn thời gian

4 bánh toàn thời gian

Hệ thống treo

Khí nén, có thích ứng

MacPherson/Đa liên kết, có thích ứng

Chế độ lái

7 chế độ lái, 4 chế độ địa hình

4 chế độ lái

Trang bị an toàn

Chênh 31 triệu đồng, chọn VW Touareg 'full' hay Lexus RX 'base': Bảng so sánh dưới đây chỉ ra mọi khác biệt giữa hai xe- Ảnh 10.
Chênh 31 triệu đồng, chọn VW Touareg 'full' hay Lexus RX 'base': Bảng so sánh dưới đây chỉ ra mọi khác biệt giữa hai xe- Ảnh 11.


Volkswagen Touareg R-Line

Lexus RX 350

Túi khí

10 túi khí

7 túi khí

ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,...

Phanh tay điện + Auto hold

Cảm biến áp suất lốp

Camera

Phía sauPhía sau

Cảm biến

Trước/sauTrước/sau

Ga tự động

Dạng thích ứng

Cảnh báo tiền va chạm

-

Hỗ trợ phanh khẩn cấp

-

Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn

-

Cảnh báo điểm mù

-

Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau

-

Chênh 31 triệu đồng, chọn VW Touareg 'full' hay Lexus RX 'base': Bảng so sánh dưới đây chỉ ra mọi khác biệt giữa hai xe- Ảnh 12.

