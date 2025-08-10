Chênh 31 triệu đồng, chọn VW Touareg 'full' hay Lexus RX 'base': Bảng so sánh dưới đây chỉ ra mọi khác biệt giữa hai xe

Giá bán
Volkswagen Touareg R-Line
Lexus RX 350
Giá niêm yết
3,399 tỷ
3,43 tỷ
Xuất xứ
Nhập khẩu Slovakia
Nhập khẩu Nhật Bản
Kích thước
Volkswagen Touareg R-Line
Lexus RX 350
Kích thước tổng thể (DxRxC)
4.902 x 1.984 x 1.695 mm
4.890 x 1.920 x 1.695 mm
Chiều dài cơ sở
2.899 mm
2.850 mm
Khoảng sáng gầm
216 mm
185 mm
Ngoại thất
Volkswagen Touareg R-Line
Lexus RX 350
Đèn chiếu sáng
LED ma trận dạng thấu kính
LED dạng thấu kính
Tiện ích đèn chiếu sáng
Tự động bật/tắt khi trời tối
Tự động "cắt" vùng sáng tránh gây chói mặt xe ngược chiều
Mở rộng góc chiếu
Thay đổi cường độ chiếu sáng tự động
Tự động bật/tắt khi trời tối
Tự động bật/tắt đèn chiếu xa tránh gây chói mặt xe ngược chiều (không có khả năng "cắt" vùng sáng)
Mở rộng góc chiếu
Đèn sương mù
LED
LED
Đèn hậu
LED
LED
Kích thước vành
20 inch
21 inch
Kích thước lốp
285/45
235/50
Cửa sổ trời
Dạng toàn cảnh
Dạng đơn
Gương chiếu hậu
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy, tự động hạ mặt gương khi lùi, chống chói tự động
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy và tự động hạ mặt gương khi lùi
Nội thất
Volkswagen Touareg R-Line
Lexus RX 350
Chất liệu ghế
Da
Da
Ghế trước chỉnh điện
|18 hướng
8 hướng
Tiện ích hàng ghế trước
Nhớ 3 vị trí
Sưởi ấm/làm mát
Có đệm đùi và bơm lưng 4 hướng
Ghế lái nhớ 3 vị trí
Làm mát
Bơm lưng 2 hướng
Vô lăng
Bọc da, tích hợp lẫy chuyển số, có sưởi ấm
Bọc da, tích hợp lẫy chuyển số
Màn hình tốc độ
12,3 inch
|7 inch
Màn hình trung tâm
15,3 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây
14 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây
Âm thanh
13 loa DYNAUDIO
12 loa Lexus Premium
Điều hòa
4 vùng tự động, có lọc không khí
3 vùng tự động
Cửa hít
Có
|-
Cửa gió hàng hai
Có
Có
Rèm che nắng hàng hai
Có
Có
Tiện ích ghế sau
Rèm che nắng, sưởi ấm/làm mát ghế
Rèm che nắng, làm mát ghế
LED viền nội thất
30 màu
64 màu
Vận hành
Volkswagen Touareg R-Line
Lexus RX 350
Loại động cơ
Xăng 2.0L tăng áp
Xăng 2.4L tăng áp
Công suất
252 mã lực
275 mã lực
|Mô-men xoắn
370 Nm
430 Nm
|Hộp số
Tự động 8 cấp
Tự động 8 cấp
Hệ dẫn động
4 bánh toàn thời gian
4 bánh toàn thời gian
Hệ thống treo
Khí nén, có thích ứng
MacPherson/Đa liên kết, có thích ứng
Chế độ lái
7 chế độ lái, 4 chế độ địa hình
4 chế độ lái
Trang bị an toàn
Volkswagen Touareg R-Line
Lexus RX 350
Túi khí
10 túi khí
7 túi khí
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,...
Có
Có
Phanh tay điện + Auto hold
Có
Có
Cảm biến áp suất lốp
Có
Có
Camera
|Phía sau
|Phía sau
Cảm biến
|Trước/sau
|Trước/sau
Ga tự động
Có
|Dạng thích ứng
Cảnh báo tiền va chạm
|-
Có
Hỗ trợ phanh khẩn cấp
|-
Có
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn
|-
Có
Cảnh báo điểm mù
|-
Có
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau
|-
Có