Chênh 1 triệu đồng, chọn Fronx bản cao nhất hay Yaris Cross xăng, bảng so sánh này sẽ giúp bạn dễ quyết định hơn

Giá bán
|Suzuki Fronx GLX Plus
|Toyota Yaris Cross xăng
|Giá bán
|649 triệu đồng
|650 triệu đồng
|Xuất xứ
|Nhập khẩu Indonesia
Nhập khẩu Indonesia
Kích thước
|Suzuki Fronx GLX Plus
|Toyota Yaris Cross xăng
|Dài x Rộng x Cao
3.995 x 1.765 x 1.550 (mm)
|4.310 x 1.770 x 1.655 (mm)
|Trục cơ sở
|2.520mm
|2.620mm
|Khoảng sáng gầm
|170mm
|210mm
|Bán kính quay đầu
|4,8m
|5,2m
Ngoại thất
|Suzuki Fronx GLX Plus
|Toyota Yaris Cross Xăng
|Đèn chiếu sáng
|LED
|LED
Tiện ích đèn chiếu sáng
Tự động bật/tắt khi trời tối
Tự động bật/tắt đèn chiếu xa
Tự động bật/tắt khi trời tối
Tự động bật/tắt đèn chiếu xa
Cân bằng góc chiếu
|Đèn hậu
LED
Có dải nối ngang cốp sau
|LED
|Đèn định ban ngày
|LED
|LED
|Kích thước mâm - lốp
|16 inch - 195/60
18 inch - 215/55
|Phanh trước - sau
|Đĩa - Tang trống
|Đĩa - Đĩa
|Gương chiếu hậu
|Gập điện
Gập điện
Nội thất
Suzuki Fronx GLX Plus
Toyota Yaris Cross Xăng
|Ghế ngồi
|Bọc da
|Bọc da, chỉnh điện 8 hướng
|Vô-lăng
3 chấu
Bọc da
Có phím chức năng
Có lẫy chuyển số
3 chấu
Bọc da
Có phím chức năng
Có lẫy chuyển số
Đồng hồ tốc độ
Đồng hồ cơ + màn LCD 4,2 inch
|Màn hình TFT 7 inch
|HUD
Có
|Không
Màn hình trung tâm
9 inch
Kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây
10 inch
Kết nối Apple CarPlay/Android Auto
Âm thanh
6 loa
6 loa
Sạc không dây
Sạc không dây
Sạc không dây
Điều hòa
Tự động
Có cửa gió hàng ghế sau
Tự động
Có cửa gió hàng ghế sau
Vận hành
Suzuki Fronx GLX Plus
Toyota Yaris Cross Xăng
|Loại động cơ
Xăng 1.0L hút khí tự nhiên
Có động cơ điện
|Xăng 1.5L hút khí tự nhiên
|Công suất
|99 mã lực
|90 mã lực
|Mô-men xoắn
|135Nm
|138Nm
|Hộp số
|Tự động 6 cấp
Tự động vô cấp kép D-CVT
|Hệ dẫn động
|Cầu trước
|Cầu trước
Trang bị an toàn
Suzuki Fronx GLX Plus
Toyota Yaris Cross Xăng
Túi khí
|6
|6
ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc
|Có
|Có
Camera
|360 độ
360 độ
|Cảm biến khoảng cách
|Sau
|Trước sau
|Kiểm soát hành trình
|Thích ứng
Thích ứng
Cảnh báo tiền va chạm
|Có
|Có
Hỗ trợ phanh khẩn cấp
|Có
|Có
Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn
|Có
|Có
Cảnh báo điểm mù
|Có
|Có
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau
|Có
|Có
Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành
|Không
|Có
Kiểm soát vận hành chân ga
|Không
|Có
|Cảnh báo áp suất lốp
|Không
|Có