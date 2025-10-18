HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Chênh 1 triệu đồng, chọn Fronx bản cao nhất hay Yaris Cross xăng, bảng so sánh này sẽ giúp bạn dễ quyết định hơn

Thùy Trag |

Cả 2 xe đều trang bị ADAS và nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia nhưng Suzuki Fronx GLX Plus dùng máy xăng 1.0L kèm mô tơ điện còn Toyota Yaris Cross là thuần xăng 1.5L.

Giá bán


Suzuki Fronx GLX PlusToyota Yaris Cross xăng
Giá bán649 triệu đồng650 triệu đồng
Xuất xứNhập khẩu Indonesia

Nhập khẩu Indonesia

Kích thước

Chênh 1 triệu đồng, chọn Fronx bản cao nhất hay Yaris Cross xăng, bảng so sánh này sẽ giúp bạn dễ quyết định hơn- Ảnh 1.
Chênh 1 triệu đồng, chọn Fronx bản cao nhất hay Yaris Cross xăng, bảng so sánh này sẽ giúp bạn dễ quyết định hơn- Ảnh 2.


Suzuki Fronx GLX PlusToyota Yaris Cross xăng
Dài x Rộng x Cao

3.995 x 1.765 x 1.550 (mm)

 4.310 x 1.770 x 1.655 (mm)
Trục cơ sở2.520mm2.620mm
Khoảng sáng gầm170mm210mm
Bán kính quay đầu4,8m5,2m

Ngoại thất

Chênh 1 triệu đồng, chọn Fronx bản cao nhất hay Yaris Cross xăng, bảng so sánh này sẽ giúp bạn dễ quyết định hơn- Ảnh 3.
Chênh 1 triệu đồng, chọn Fronx bản cao nhất hay Yaris Cross xăng, bảng so sánh này sẽ giúp bạn dễ quyết định hơn- Ảnh 4.


Suzuki Fronx GLX PlusToyota Yaris Cross Xăng
Đèn chiếu sángLEDLED

Tiện ích đèn chiếu sáng

Tự động bật/tắt khi trời tối

Tự động bật/tắt đèn chiếu xa

Tự động bật/tắt khi trời tối

Tự động bật/tắt đèn chiếu xa

Cân bằng góc chiếu

Đèn hậu
LED
Có dải nối ngang cốp sau
LED
Đèn định ban ngàyLEDLED
Kích thước mâm - lốp 16 inch - 195/60

18 inch - 215/55

Phanh trước - sauĐĩa - Tang trốngĐĩa - Đĩa
Gương chiếu hậu Gập điện

Gập điện

Nội thất

Chênh 1 triệu đồng, chọn Fronx bản cao nhất hay Yaris Cross xăng, bảng so sánh này sẽ giúp bạn dễ quyết định hơn- Ảnh 5.
Chênh 1 triệu đồng, chọn Fronx bản cao nhất hay Yaris Cross xăng, bảng so sánh này sẽ giúp bạn dễ quyết định hơn- Ảnh 6.


Suzuki Fronx GLX Plus

Toyota Yaris Cross Xăng

Ghế ngồiBọc daBọc da, chỉnh điện 8 hướng
Vô-lăng
3 chấu
Bọc da
Có phím chức năng
Có lẫy chuyển số
3 chấu
Bọc da
Có phím chức năng

Có lẫy chuyển số

Đồng hồ tốc độ

Đồng hồ cơ + màn LCD 4,2 inch

Màn hình TFT 7 inch
HUD

Không

Màn hình trung tâm

9 inch

Kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây

10 inch

Kết nối Apple CarPlay/Android Auto

Âm thanh

6 loa

6 loa

Sạc không dây

Sạc không dây

Sạc không dây

Điều hòa

Tự động
Có cửa gió hàng ghế sau

Tự động

Có cửa gió hàng ghế sau

Vận hành

Chênh 1 triệu đồng, chọn Fronx bản cao nhất hay Yaris Cross xăng, bảng so sánh này sẽ giúp bạn dễ quyết định hơn- Ảnh 7.
Chênh 1 triệu đồng, chọn Fronx bản cao nhất hay Yaris Cross xăng, bảng so sánh này sẽ giúp bạn dễ quyết định hơn- Ảnh 8.


Suzuki Fronx GLX Plus

Toyota Yaris Cross Xăng

Loại động cơ
Xăng 1.0L hút khí tự nhiên
Có động cơ điện
Xăng 1.5L hút khí tự nhiên
Công suất99 mã lực90 mã lực
Mô-men xoắn135Nm138Nm
Hộp sốTự động 6 cấp

Tự động vô cấp kép D-CVT

Hệ dẫn độngCầu trướcCầu trước

Trang bị an toàn

Chênh 1 triệu đồng, chọn Fronx bản cao nhất hay Yaris Cross xăng, bảng so sánh này sẽ giúp bạn dễ quyết định hơn- Ảnh 9.
Chênh 1 triệu đồng, chọn Fronx bản cao nhất hay Yaris Cross xăng, bảng so sánh này sẽ giúp bạn dễ quyết định hơn- Ảnh 10.


Suzuki Fronx GLX Plus

Toyota Yaris Cross Xăng

Túi khí

66

ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc

Camera

360 độ

360 độ

Cảm biến khoảng cáchSauTrước sau
Kiểm soát hành trìnhThích ứng

Thích ứng

Cảnh báo tiền va chạm

Hỗ trợ phanh khẩn cấp

Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn

Cảnh báo điểm mù

Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau

Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành

Không

Kiểm soát vận hành chân ga

Không
Cảnh báo áp suất lốpKhông
Chênh 1 triệu đồng, chọn Fronx bản cao nhất hay Yaris Cross xăng, bảng so sánh này sẽ giúp bạn dễ quyết định hơn- Ảnh 11.

