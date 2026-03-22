Chelsea thua tan nát, MU cầm chắc tấm vé Champions League

Những vấn đề về cả chuyên môn lẫn mối quan hệ giữa HLV và cầu thủ đang khiến Chelsea rơi vào khủng hoảng. Sau 3 trận thua liên tiếp, The Blues hành quân đến sân của Everton với quyết tâm lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Nhưng cuối cùng, mọi thứ lại càng tệ hơn.

Chelsea khởi đầu tương đối lúng túng và để cho Everton có những cơ hội để uy hiếp khung thành. Cho đến khi thế trận dần tốt hơn, đội khách lại phải nhận bàn thua. Garner chọc khe và Beto băng xuống, dứt điểm tinh tế khiến thủ môn của Chelsea bất lực, Everton dẫn 1-0.

Đầu hiệp hai, HLV Chelsea có một số sự thay đổi về cả nhân sự và chiến thuật. Nhưng khi hiệu quả chưa đến, The Blues lại tiếp tục thủng lưới. Phút 66, vẫn là Beto lập công sau tình huống phản công nhanh giúp Everton nhân đôi cách biệt.

Một ngày đáng quên của các cầu thủ Chelsea

Mọi thứ chấm dứt với Chelsea ở phút 76. Pha bóng bắt đầu từ thủ môn Pickford, Beto đánh đầu và Ndiaye băng xuống đón bóng và dứt điểm chính xác, ấn định tỉ số 3-0 cho Everton.

Với chiến thắng này, Everton leo lên vị trí thứ 6 trên BXH và chỉ còn kém chính Chelsea vỏn vẹn 2 điểm, qua đó khiến cuộc đua top 5 (giành vé dự Champions League) trở nên khó lường hơn. Việc Chelsea và Liverpool đồng loạt sảy chân giúp cho MU "chạm một tay" vào tấm vé Champions League. Quỷ đỏ đang vững vàng ở vị trí thứ 3 và duy trì được khoảng cách rất an toàn với nhóm xếp sau.