Nhân tố "lạ" liên tục tỏa sáng, HLV Kim Sang-sik đã chấm được người thay thế Tiến Linh?

Phút bù giờ thứ ba trận tứ kết Cúp Quốc gia giữa Ninh Bình và PVF-CAND, Phạm Gia Hưng ghi bàn ấn định tỉ số 3-2, giúp Ninh Binh giành chiến thắng chung cuộc để lọt vào bán kết.

Một lần nữa, chân sút cao 1m81 lại tỏa sáng khi vào sân từ băng ghế dự bị. Trong pha bóng lộn xộn trước khung thành PVF-CAND, Phạm Gia Hưng đã chọn vị trí hợp lý để nhận đường chuyền từ đồng đội và dễ dàng đỡ ngực đưa bóng vào lưới.

Phạm Gia Hưng đang liên tục tỏa sáng

Cách đây ít ngày, Phạm Gia Hưng cũng đã ghi bàn trong trận đấu Ninh Bình thua 1-2 trước CLB CAHN. Trong bối cảnh các chân sút ngoại dứt điểm kém hiệu quả, tiền đạo sinh năm 2000 đã mang về bàn thắng danh dự cho CLB Ninh Bình dù chỉ góp mặt trong 24 phút cuối trận.

Cái tên Phạm Gia Hưng từng khiến người hâm mộ thắc mắc khi nằm trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam. Nhưng qua thời gian, nhân tố "lạ" đang dần cho thấy HLV Kim Sang-sik có lý khi đặt niềm tin vào anh.

Mùa giải 2025/26, Phạm Gia Hưng gần như không có cơ hội đá chính mà chỉ thường vào sân từ băng ghế dự bị trong màu áo CLB Ninh Bình. Tuy nhiên, mỗi khi nhập cuộc, chân sút cao 1m81 luôn biết cách mang đến đột biến.

Trước khi "nổ súng" ở tứ kết Cúp Quốc gia, Phạm Gia Hưng ghi 3 bàn chỉ trong 151 phút ra sân tại đấu trường V.League, một hiệu suất rất đáng nể. Chân sút này cũng sẵn sàng đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trên hàng công, từ chạy cánh phải, cánh trái cho đến tiền đạo cắm.

Phạm Gia Hưng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong màu áo tuyển Việt Nam

Trong đợt hội quân tháng 3/2026, HLV Kim Sang-sik gây ngạc nhiên khi không điền tên chân sút quen thuộc Tiến Linh. Giới chuyên môn đánh giá đây là cơ hội để Phạm Gia Hưng thể hiện mình và trở thành một phương án quan trọng trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 3/2026

Ngày 26/3 19h00 Việt Nam vs Bangladesh (giao hữu quốc tế)

Ngày 31/3 19h00 Việt Nam vs Malaysia (vòng loại Asian Cup 2027)