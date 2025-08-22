Mới đây, Cục CSGT đã đưa ra hướng dẫn thông tin giao thông phục vụ Nhân dân trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cơ quan chức năng đã bố trí 92 vị trí để gửi ô tô, xe máy, xe đạp...

Ban tổ chức đã chỉ đạo các ban, ngành, chính quyền địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ bố trí 12 vị trí, 12 khuôn viên trường đại học và 68 vị trí lòng đường đang được cấp phép trông giữ phương tiện để hỗ trợ Nhân dân tập kết phương tiện, thuận tiện cho việc di chuyển, theo dõi, quan sát các hoạt động của A80.

Cụ thể:

Bên cạnh đó, người dân có nhu cầu di chuyển về địa bàn Thành phố Hà Nội, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội để quan sát, theo dõi các hoạt động của A80 chủ động cập nhật thông tin các điểm tập kết phương tiện đã được Ban Tổ chức bố trí và khuyến cáo di chuyển, như sau:

- Nhân dân các địa phương vào thành phố Hà Nội có nhu cầu qua các tuyến cửa ngõ phía Tây hạn chế tối đa di chuyển trên tuyến Quốc lộ 21A (đoạn từ nút giao với Quốc lộ 32 đến ngã tư Chợ Bến), Quốc lộ 6, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32 để phục vụ cho các đoàn hành quân, cơ động lực lượng; sử dụng các lộ trình khác để thay thế khi di chuyển vào trung tâm Thành phố Hà Nội (khuyến cáo di chuyển ra khu vực cửa ngõ phía Nam, Đông Nam, Đông Bắc và phía Bắc thành phố để vào khu vực trung tâm).

- Nhân dân các địa phương di chuyển vào Thành phố Hà Nội qua các tuyến cửa ngõ phía Nam (Quốc lộ 1A, Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ…), phía Đông Nam (Quốc lộ 5A, Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), phía Đông Bắc (Quốc lộ 3, Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) và phía Bắc (Quốc lộ 2, Cao tốc Hà Nội - Lào Cai) đi theo các tuyến đường vào địa bàn nội đô Hà Nội; đến các khu vực lần lượt bên ngoài Vành đai 3, Vành đai 2 thì hạn chế lưu thông vào khu vực bên trong; gửi xe tại các điểm tập kết phương tiện được Ban tổ chức bố trí, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao (tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông: từ ga Yên Nghĩa - phường Hà Đông đến ga Cát Linh - phường Ô Chợ Dừa; tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội: từ ga Nhổn - phường Tây Tựu đến ga Cầu Giấy - phường Giảng Võ) và di chuyển đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình.