Chế Linh U90 tới ngôi chùa lớn nhất Đà Nẵng, cầu một điều

Sau khi đã đi một vòng đất nước từ Nam ra Bắc, từ Phú Quốc, miền Tây ra tới Nha Trang, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, lên tận Hà Giang trong suốt hai tháng qua, mới đây, danh ca Chế Linh đã đặt chân tới Đà Nẵng.

Chế Linh tại chùa Linh Ứng

Được biết, trong dịp về nước lần này, Chế Linh không biểu diễn, đi hát mà dành toàn bộ thời gian đi khắp các vùng miền đất nước, tới các địa danh, di tích nổi tiếng để ghi lại vào cuốn hồi ký của mình.

Chế Linh khiến mọi người không khỏi nể phục vì đã ở tuổi U90 nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, đi khắp nơi vẫn không mệt. Nhiều người còn nói, Chế Linh khỏe hơn cả một thanh niên khi ròng rã đi khắp đất nước trong hai tháng qua, nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, đi tới đâu cũng hào hứng, trò chuyện với mọi người.

Tại Đà Nẵng, Chế Linh tìm đến chùa Linh Ứng, một địa danh nổi tiếng và được xem là ngôi chùa lớn nhất thành phố này. Ông chia sẻ: "Hôm nay tôi lên đây thăm chùa Linh Ứng. Đằng sau tôi là tượng Phật Bà Quan Âm lớn nhất nhì vùng Đông Nam Á, rất tầm cỡ. Dù trời đang mưa nhưng vẫn nhiều du khách tấp nập tới đây để thăm viếng.

Ngôi chùa này rất linh thiêng và tôi cũng muốn tới đây để khấn nguyện cho mọi sự bình an tới với đất nước, nhân dân ta.

Trước mặt tôi là biển, đằng sau là đất liền. Tôi muốn ghi lại những hình ảnh này để gửi tới khán giả thân thương của tôi xem được chặng đường tôi đã đi qua, những vùng đất tôi từng đến, đồng thời lưu lại cho con cháu tôi sau này.

Có rất nhiều di tích lịch sử, di sản văn hóa đẹp của đất nước ta mà tôi muốn tới. Tôi đến đây để cầu nguyện cho tôi còn sức khỏe để còn đi được nhiều nơi nữa, đi lại những hình ảnh cho cuốn hồi ký của tôi".

Trong làng nhạc Bolero, Chế Linh được xem là một trong "Tứ trụ" huyền thoại với sức ảnh hưởng sâu rộng qua nhiều thế hệ. Ông sở hữu chất giọng đặc trưng, vừa trầm ấm vừa mang vẻ "nức nở" rất riêng. Không chỉ hát hay, ông còn là nhạc sĩ tài hoa với nghệ danh Tú Nhi, tự viết nên nhiều ca khúc trữ tình.

Suốt hơn 60 năm sự nghiệp, tên tuổi Chế Linh chưa bao giờ hạ nhiệt, đặc biệt là khi kết hợp cùng "người tình âm nhạc" Thanh Tuyền, tạo nên cặp song ca ăn ý. Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nam danh ca vẫn giữ được phong độ ổn định và lòng nhiệt huyết mỗi khi đứng trên sân khấu.