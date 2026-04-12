HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chế Linh tới Quảng Bình: "Tôi hạnh phúc vì được nhìn thấy quê hương đất nước nhiều cảnh đẹp"

Tùng Ninh |

"Trên quê hương, đất nước ta có rất nhiều cảnh đẹp, quý giá" – Chế Linh nói.

Mới đây, danh ca Chế Linh đã chia sẻ những thước phim quay lại cảnh ông tới Quảng Bình thăm hang động Thiên Đường – một địa danh khá nổi tiếng. Đây là địa điểm tiếp theo Chế Linh ghé chân sau khi đã đi hết dọc đất nước từ Phú Quốc, Cà Mau tới Nha Trang, Quảng Nam, Huế, Hà Nội, Nam Định, Hà Giang…

Chế Linh tới Quảng Bình: "Tôi hạnh phúc vì được nhìn thấy quê hương đất nước nhiều cảnh đẹp"- Ảnh 1.

Chế Linh

Nam danh ca tâm sự: "Tôi xin giới thiệu với mọi người một số thắng cảnh, di tích lịch sử trên quê hương ta, có liên quan tới đời sống của nghệ sĩ chúng tôi. Tôi muốn tìm tới những nơi đã đi vào văn thơ được các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ ghi lại. Đó đều là những hình ảnh rất đẹp của quê hương, đất nước ta.

Trong thời gian qua tôi đã đi nhiều nơi từ Cà Mau tới ải Nam Quan. Tôi hạnh phúc vì được nhìn thấy quê hương đất nước nhiều cảnh đẹp.

Tôi xin mời quý vị xem những hình ảnh đó qua bước chân của tôi đi tìm tới những nơi có cảnh đẹp, nên thơ, trữ tình ở quê hương đất nước ta, hết sức gần gũi với bà con ta.

Dĩ nhiên vẫn còn nhiều nơi tôi chưa đến được, còn thiếu nhiều địa danh, thắng cảnh đẹp nhưng tôi sẽ cố gắng tìm những góc cạnh đẹp nhất để gửi tới mọi người.

Chế Linh tới Quảng Bình: "Tôi hạnh phúc vì được nhìn thấy quê hương đất nước nhiều cảnh đẹp"- Ảnh 2.

Trên quê hương, đất nước ta có rất nhiều cảnh đẹp, quý giá. Không riêng gì người Việt Nam chúng ta mà mọi người ở các nước trên thế giới cũng tìm tới để tham quan".

Dù ở tuổi U90 nhưng Chế Linh vẫn rất khỏe mạnh, khiến ai cũng phải trầm trồ. Ông tự leo bộ từ chân núi lên tận rừng cao trên động mà không hề mệt mỏi vừa đi vừa nói chuyện, giới thiệu với khán giả.

Tới động Thiên Đường, Chế Linh đi bộ xuống độ sâu 160 mét, qua nhiều bậc thang, đi phăng phăng, vừa đi vừa trầm trồ: "Trời ơi, đẹp quá! Mọi người theo tôi nhé, ở đây có rất nhiều thứ đẹp để ngắm. Tôi muốn dẫn các bạn tới đây để chiêm ngưỡng đất nước mình có rất nhiều thắng cảnh đẹp, giá trị, đến cả thế giới cũng phải ca ngợi.

Chỗ này tôi từng nghe nhắc nhưng chưa bao giờ được tới. Bây giờ tôi mới được tới đây để chứng kiến tận mắt, sờ tận tay. Những cảnh vật này vô cùng giá trị, tôi không ngờ được lại đẹp thế".

Tags

sao Việt

showbiz

Quảng Bình

Chế Linh

nhạc vàng

Bolero

Hải ngoại

động thiên đường

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại