Chế Linh tới Quảng Bình: "Tôi hạnh phúc vì được nhìn thấy quê hương đất nước nhiều cảnh đẹp"

Mới đây, danh ca Chế Linh đã chia sẻ những thước phim quay lại cảnh ông tới Quảng Bình thăm hang động Thiên Đường – một địa danh khá nổi tiếng. Đây là địa điểm tiếp theo Chế Linh ghé chân sau khi đã đi hết dọc đất nước từ Phú Quốc, Cà Mau tới Nha Trang, Quảng Nam, Huế, Hà Nội, Nam Định, Hà Giang…



Nam danh ca tâm sự: "Tôi xin giới thiệu với mọi người một số thắng cảnh, di tích lịch sử trên quê hương ta, có liên quan tới đời sống của nghệ sĩ chúng tôi. Tôi muốn tìm tới những nơi đã đi vào văn thơ được các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ ghi lại. Đó đều là những hình ảnh rất đẹp của quê hương, đất nước ta.

Trong thời gian qua tôi đã đi nhiều nơi từ Cà Mau tới ải Nam Quan. Tôi hạnh phúc vì được nhìn thấy quê hương đất nước nhiều cảnh đẹp.

Tôi xin mời quý vị xem những hình ảnh đó qua bước chân của tôi đi tìm tới những nơi có cảnh đẹp, nên thơ, trữ tình ở quê hương đất nước ta, hết sức gần gũi với bà con ta.

Dĩ nhiên vẫn còn nhiều nơi tôi chưa đến được, còn thiếu nhiều địa danh, thắng cảnh đẹp nhưng tôi sẽ cố gắng tìm những góc cạnh đẹp nhất để gửi tới mọi người.

Trên quê hương, đất nước ta có rất nhiều cảnh đẹp, quý giá. Không riêng gì người Việt Nam chúng ta mà mọi người ở các nước trên thế giới cũng tìm tới để tham quan".

Dù ở tuổi U90 nhưng Chế Linh vẫn rất khỏe mạnh, khiến ai cũng phải trầm trồ. Ông tự leo bộ từ chân núi lên tận rừng cao trên động mà không hề mệt mỏi vừa đi vừa nói chuyện, giới thiệu với khán giả.

Tới động Thiên Đường, Chế Linh đi bộ xuống độ sâu 160 mét, qua nhiều bậc thang, đi phăng phăng, vừa đi vừa trầm trồ: "Trời ơi, đẹp quá! Mọi người theo tôi nhé, ở đây có rất nhiều thứ đẹp để ngắm. Tôi muốn dẫn các bạn tới đây để chiêm ngưỡng đất nước mình có rất nhiều thắng cảnh đẹp, giá trị, đến cả thế giới cũng phải ca ngợi.

Chỗ này tôi từng nghe nhắc nhưng chưa bao giờ được tới. Bây giờ tôi mới được tới đây để chứng kiến tận mắt, sờ tận tay. Những cảnh vật này vô cùng giá trị, tôi không ngờ được lại đẹp thế".