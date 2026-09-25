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Chế Linh: "Tôi đau lòng quá"

Tùng Ninh
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"Mới hôm nọ chúng tôi còn gọi điện để bàn về việc gặp gỡ, kết hợp cùng nhau tại quê hương" – Chế Linh nói.

Mới đây, danh ca Chế Linh đã chia sẻ cảm xúc của ông sau khi hay tin ca sĩ hải ngoại Thanh Phong qua đời.

Ông nói: "Tôi đau lòng quá, không thể nào không nhắc tới sự mất mát lớn trong làng văn nghệ sĩ chúng tôi. Ca nhạc sĩ Thanh Phong đã ra đi và bỏ lại nhiều điều chưa hoàn thành.

Chế Linh đau lòng trước sự ra đi đột ngột của ca sĩ Thanh Phong - Ảnh 1.

Thanh Phong và Chế Linh

Sinh lão bệnh tử là không thể tránh khỏi nhưng tôi quá sốc vì mọi thứ diễn ra đột ngột quá. Mới hôm nọ chúng tôi còn gọi điện để bàn về việc gặp gỡ, kết hợp cùng nhau tại quê hương, rồi cùng ăn uống, trò chuyện, gặp lại những anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp. Vậy mà điều đó chưa kịp làm thì Thanh Phong đã bỏ đi sớm quá".

Tiếp đó, Chế Linh chia sẻ về hành trình về nước của mình: "Lần này về nước, tôi tiếp tục đi tìm lại những nơi đã gắn liền với kỷ niệm, ký ức của mình. Dù mọi thứ đã thay đổi nhiều sau vài chục năm nhưng tôi vẫn tìm thấy hình ảnh ký ức đó trong trái tim tôi giữa thành phố Sài Gòn này.

Đây là thành phố ở trong tôi, nơi đã cho tôi tên tuổi, sự nổi tiếng, danh vọng trong nghề nghiệp. Tôi tìm lại những nơi cũ nhưng lại thấy nhiều đổi mới. Trong cái đổi mới đó có nhiều quán do các bạn trẻ tạo nên. Các bạn trẻ tạo nên cái mới nhưng vẫn tìm về những giá trị cổ, xưa cũ.

Chế Linh đau lòng trước sự ra đi đột ngột của ca sĩ Thanh Phong - Ảnh 2.

Điều này đem đến cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi rất ngưỡng mộ các bạn trẻ ngày nay. Các bạn kinh doanh quán ăn, cà phê rất tân thời, hiện đại, nhưng lại sử dụng chất liệu xưa cũ, hoài niệm, kết hợp chúng với nhau một cách hài hòa. Tôi còn nhìn thấy nhiều chiếc đĩa than cổ, đem lại cho tôi nhiều suy tư".

Được biết, dịp đầu năm nay Chế Linh đã có chuyến về nước dài ngày, đi khắp các tỉnh từ Nam ra Bắc để tham quan nhiều địa danh, di tích lịch sử. Ông ra tận đảo Phú Quốc, mũi Cà Mau rồi tới Khánh Hòa, Hội An, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Hà Nội, Ninh Bình, Hà Giang…

Sau vài tháng về Canada, Chế Linh lại tiếp tục về nước để thực hiện chuyến du hành của mình nhằm ghi lại những thước phim kỷ niệm cho con cháu, khán giả.

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Tags

Chế Linh

thanh phong

ca sĩ Hải Ngoại

Nhạc xưa

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