Chế độ ăn "ám ảnh" một thời của Ánh Viên

Chế độ ăn khắc nghiệt thời kỳ đỉnh cao của Ánh Viên.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vừa gây chú ý khi trở lại thi đấu giải trong nước và ẵm trọn 4HCV sau 4 năm từ giã sự nghiệp. Nhìn lại sự nghiệp lẫy lừng của Ánh Viên – kình ngư vĩ đại nhất lịch sử bơi lội Việt Nam, người hâm mộ không chỉ nhớ đến 25 tấm huy chương vàng SEA Games hay 9 lần phá kỷ lục giải đấu, mà còn là hành trình đánh đổi bằng kỷ luật thép khắc nghiệt. Phía sau những đường bơi xé nước rực rỡ là một chế độ dinh dưỡng "khủng" đến mức từng trở thành nỗi ám ảnh tâm lý đối với chính cựu vận động viên này.

Chế độ ăn thời đỉnh cao của Ánh Viên

Trong những năm tháng đỉnh cao tập huấn tại Mỹ, mỗi bữa ăn của Ánh Viên được thiết kế tỉ mỉ bởi các chuyên gia dinh dưỡng để phục vụ khối lượng tập luyện bơi từ 10-12 km mỗi ngày. Một khẩu phần ăn chính tiêu chuẩn của cô có thể khiến người bình thường "rùng mình": khoảng 1 kg thịt bò, 50 con tôm hấp, một đĩa lớn mì hoặc cơm gạo lứt kèm rau trộn và gần 1 lít sữa tươi. Lượng năng lượng nạp vào trung bình dao động từ 3.000 đến 4.000 calo mỗi ngày, thậm chí trong các đợt cao điểm tập luyện 6–8 tiếng/ngày, con số này được đẩy lên tới 12.000 calo. Bên cạnh đó, cô phải tuân thủ nghiêm ngặt việc uống 4-5 lít nước lọc không đường, không lạnh theo đúng khung giờ cố định để bù lại lượng nước thất thoát.

Ánh Viên từng gây sốt với khoảnh khắc "bơi" trong bữa ăn (Ảnh: TL)

Tuy nhiên, việc nạp năng lượng dưới áp lực thể thao đỉnh cao hoàn toàn khác biệt với thưởng thức ẩm thực. Với Ánh Viên, ăn uống khi đó không xuất phát từ sở thích hay cảm giác ngon miệng, mà là một nhiệm vụ bắt buộc. Mọi bữa ăn đều phải đếm từng gram protein, tinh bột hay chất béo. Cô từng thừa nhận sự thèm thuồng những món uống giản dị như trà sữa nhưng không bao giờ dám đụng đến vì lý do: "Ăn sai là tăng mỡ, mà tăng mỡ là bơi chậm". Cảm giác thức ăn tràn lên tới cổ, bụng căng đến mức như sắp nứt khiến kình ngư sinh năm 1996 không ít lần cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghe tiếng chuông báo giờ ăn. Có giai đoạn, sự mệt mỏi và áp lực khiến cô chỉ ước có thể được nghỉ ăn dù chỉ một ngày.

Chính sự hy sinh và tính kỷ luật phi thường ấy đã tôi luyện nên một tượng đài cho thể thao nước nhà. Năm 2022, Ánh Viên từ bỏ đường bơi đỉnh cao và khép lại những tháng ngày ăn uống theo công thức khắc nghiệt, Ánh Viên hiện tại chọn cho mình một nhịp sống nhẹ nhàng và tích cực hơn. Cô gặt hái nhiều sự yêu mến trên các nền tảng mạng xã hội nhờ những video hướng dẫn bơi lội truyền cảm hứng, đồng thời xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ, nữ tính và tràn đầy sức sống. Đến tháng 9/2026, Ánh Viên gây bất ngờ lớn khi tái xuất đường đua xanh thi đấu giải bơi trong nước và đang hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc vào tháng 11/2026.