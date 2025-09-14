Chê chức Phó Chủ tịch Chính hiệp 'có tiếng không có miếng', quan Trung Quốc về hưu sớm: 15 năm sau tự thú

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Uỷ ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc vào năm 2019 đã công bố video phiên tòa xét xử Trần Kiến Thiết - cựu Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

15 năm sau khi nghỉ hưu, vào thời điểm năm 2019, Trần Kiến Thiết, tóc đã hoa râm, ra hầu tòa và thừa nhận hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng của mình. Ông ta nói: "Đây là điều vừa bất ngờ nhưng vừa nằm trong dự đoán."

Trần Kiến Thiết - cựu Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình video

Xin nghỉ hưu sớm để khởi nghiệp

Trần Kiến Thiết sinh năm 1953 tại huyện Tân Xương, tỉnh Chiết Giang. Năm 1985, ông ta nhậm chức Ủy viên Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công ty Lương thực Thiệu Hưng. Một năm sau, Trần được điều động đến Văn phòng Cải cách Hệ thống Kinh tế thành phố Thiệu Hưng, nơi ông ta giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Giám đốc và Bí thư Đảng ủy. Đến năm 1998, Trần được bổ nhiệm làm Phó Thị trưởng thành phố Thiệu Hưng.

Từ một cán bộ phòng ban bình thường lên Phó Thị trưởng Thiệu Hưng, Trần Kiến Thiết đã leo lên năm bậc thang sự nghiệp chỉ trong 13 năm.

Bước ngoặt đến vào năm 2003, khi Trần Kiến Thiết bước sang tuổi 50. Ông ta rất kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ chức Phó Thị trưởng Thiệu Hưng thêm một nhiệm kỳ nữa. Tuy nhiên, kỳ vọng đã không như mong đợi. Lãnh đạo cấp trên đã gặp Trần và thông báo rằng ông ta sẽ được điều động sang Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp), giữ chức Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Thiệu Hưng.

Theo quan điểm của cá nhân Trần Kiến Thiết, chức Phó Thị trưởng mang lại quyền lực và danh vọng, rất có uy tín trước mặt bạn bè và gia đình; còn chức Phó Chủ tịch Chính hiệp "có tiếng mà không có miếng", và ông ta cảm thấy cấp trên không còn coi trọng mình nữa. Tâm lý bất ổn này của Trần đã làm nảy sinh những ham muốn ích kỷ trong ông ta.

Ngày 25/3/2003, Trần Kiến Thiết chính thức nộp đơn xin nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, không đợi cấp trên chấp thuận, ông ta đã hăm hở khởi nghiệp.

Ngày 18/4 cùng năm, một người họ Tôn đã đầu tư 30 triệu nhân dân tệ (RMB, tương đương 87 tỷ VNĐ vào năm 2003) để thành lập Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Vĩnh Kiến Chiết Giang, với Trần Kiến Thiết nắm giữ 15% cổ phần. Để thúc đẩy lợi ích chung, Tôn đề nghị Trần mua cổ phần với giá "hữu nghị" một nửa.

Đến tháng 3/2004, gần một năm sau khi Trần Kiến Thiết nộp đơn xin nghỉ hưu sớm, Tôn đề nghị đăng ký số cổ phần mà họ đã thỏa thuận trước đó với cơ quan quản lý nhà nước Trung Quốc. Trần đã rất đắn đo với quyết định này, nhưng cuối cùng vẫn bị lòng tham cá nhân khuất phục.

"Tôi đã rất mâu thuẫn. Vì cấp trên chưa chấp thuận đơn xin nghỉ hưu của tôi, nên theo quy định tôi không thể mua cổ phần. Nhưng tôi cũng lo 'đêm dài lắm mộng'. Nếu sau này có gì thay đổi, mất đi cổ phần thì cũng thật đáng tiếc", Trần Kiến Thiết hồi tưởng lại.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trần Kiến Thiết quyết định để con gái đứng tên nắm giữ cổ phần thay mình, đợi sau khi hoàn tất thủ tục nghỉ hưu sẽ chuyển nhượng sang tên ông ta. Theo thỏa thuận về cổ phần, số vốn mà Trần đóng góp là 10,5 triệu RMB (32,55 tỷ VNĐ theo tỷ giá năm 2004) nhưng trên thực tế ông ta chỉ góp 5,25 triệu RMB (16,28 tỷ VNĐ theo tỷ giá năm 2004). Tôn đã thay mặt Trần đóng góp 5,25 triệu RMB còn lại. Ngày 31/7 cùng năm, Tôn đã chuyển nhượng số cổ phần này cho Trần.

Tháng 9/2004, cấp trên chính thức chấp thuận cho Trần Kiến Thiết nghỉ hưu sớm.

Trần Kiến Thiết xuất hiện trong phiên tòa. Ảnh: Zhejiang News

Tự nguyện đầu thú sau 15 năm nghỉ hưu

Cuối năm 2018, Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy Chiết Giang đã tiến hành thanh tra thành phố Thiệu Hưng. Đến lúc đó, Trần Kiến Thiết đã nhận thức được hành vi tham nhũng của mình không thể thoát khỏi sự truy tố theo kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước Trung Quốc.

Ngày 15/2/2019, Trần Kiến Thiết ra đầu thú tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy Chiết Giang và giao nộp 6,25 triệu RMB tiền vốn và 31,556 triệu RMB tiền lãi, tổng cộng là 37,806 triệu RMB (126,1 tỷ VNĐ theo tỷ giá năm 2019).

Một đại diện của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy Chiết Giang cho biết: "Hiếm có trường hợp nào tự nguyện đầu thú sau 15 năm nghỉ hưu."

Ngày 24/9/2019, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Cù Châu (tỉnh Chiết Giang) đã tuyên án công khai bị cáo Trần Kiến Thiết 4 năm tù giam về tội nhận hối lộ.

Theo CCTV