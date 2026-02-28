Chạy xe du xuân, mất bao lâu để biết chính xác xe có dính phạt nguội?

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nỗi lo lớn nhất của nhiều tài xế khi trở lại guồng quay công việc là không biết mình có vô tình dính án phạt nguội trong những ngày du xuân hay không. Theo Điều 24 Thông tư 73/2024 của Bộ Công an, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 13/2025, lực lượng chức năng có thời gian 10 ngày kể từ lúc phát hiện vi phạm để xác minh thông tin phương tiện. Toàn bộ dữ liệu này sẽ được đối chiếu qua hệ thống quốc gia về dân cư trước khi chuyển kết quả về công an địa phương nơi chủ xe cư trú. Người vi phạm sau đó sẽ nhận được thông báo chi tiết về lỗi cũng như mức phạt qua văn bản truyền thống hoặc trực tiếp trên ứng dụng VNeTraffic.

Đáng chú ý, thời hạn 10 ngày nói trên chỉ là khoảng thời gian tối đa theo luật định. Trên thực tế, tốc độ cập nhật lỗi vi phạm tại nhiều tỉnh thành hiện nay cực kỳ chớp nhoáng. Ngay khi camera giám sát ghi hình hoặc cảnh sát giao thông trực tiếp chép dữ liệu lỗi vào máy tính, thông tin lập tức được đẩy lên hệ thống dùng chung. Chính sự liền mạch này dẫn đến việc không ít chủ xe ngã ngửa khi chỉ vỏn vẹn 2 đến 5 ngày sau chặng đường du xuân, hệ thống đã ghi nhận đầy đủ hồ sơ vi phạm.

Nếu chủ quan phớt lờ thông báo, quá thời hạn 20 ngày mà chủ phương tiện không đến trụ sở công an giải quyết, cơ quan chức năng sẽ lập tức gửi cảnh báo sang cục đăng kiểm. Điều này đồng nghĩa với việc chiếc xe sẽ bị từ chối kiểm định cho đến khi chủ nhân hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt.

Để chủ động nắm bắt tình hình, các tài xế hoàn toàn có thể tự kiểm tra lỗi của mình thông qua ứng dụng VNeTraffic. Thao tác thực hiện rất đơn giản khi bạn chỉ cần truy cập trang chủ vnetraffic.org để tải ứng dụng về điện thoại. Nếu là người dùng mới, bạn tiến hành đăng ký bằng cách quét mã QR trên thẻ Căn cước công dân và xác thực qua mã OTP gửi về số điện thoại cá nhân. Riêng với những ai đã quen dùng nền tảng định danh điện tử, hệ thống cho phép liên kết và đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản VNeID vô cùng tiện lợi.

Ngay tại giao diện màn hình chính, bạn tìm đến tính năng tra cứu vi phạm và nhập liền mạch biển số xe của mình, tuyệt đối không sử dụng dấu chấm hay gạch ngang xen giữa các ký tự. Chỉ sau một cú chạm vào nút kiểm tra, hệ thống sẽ trả về kết quả minh bạch nhất. Nếu màn hình hiện dòng chữ báo hệ thống chưa tìm thấy thông tin, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm vì xe mình hoàn toàn "sạch". Ngược lại, nếu có tì vết, mọi chi tiết từ hình ảnh, địa điểm, thời gian cho đến tình trạng xử lý lỗi sẽ được phơi bày rõ ràng để bạn kịp thời sắp xếp đi nộp phạt.