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Cháy trường tiểu học, phát hiện Phó Hiệu trưởng tử vong: Người dân nghe thấy tiếng nổ lớn

Hương Trà (T/H)
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Hiện thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê. Nguyên nhân và diễn biến vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 8h30 ngày 2/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo về vụ cháy tại trường tiểu học Trương Quang Trọng (trước đây là Trường tiểu học số 2 Trương Quang Trọng, ở phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 1 được điều động cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, triển khai dập lửa. Đến khoảng 9h30, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy xảy ra ở một phòng làm việc. Nạn nhân tử vong được xác định là ông N.T T., Phó hiệu trưởng nhà trường.

Hiện trường vụ cháy. (Nguồn ảnh: Tiền Phong)

Liên quan tới vụ việc trên, thông tin trên báo Lao Động, một số người dân sống gần Trường Tiểu học số 2 Trương Quang Trọng, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 8h30 cùng ngày, họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ khuôn viên nhà trường, sau đó có khói bốc lên. Hiện nguyên nhân và diễn biến sự việc đang được điều tra làm rõ.

Bên cạnh đó, báo Tuổi Trẻ thông tin thêm, trường tiểu học Trương Quang Trọng được thành lập trên cơ sở sắp xếp Trường tiểu học số 1 và Trường tiểu học số 2 Trương Quang Trọng. Ông N.T.T. là một trong hai phó hiệu trưởng Trường tiểu học Trương Quang Trọng.

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