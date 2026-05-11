Chạy trốn cảnh sát ở tốc độ 225 km/h, ôtô lật ngửa trên cao tốc

Vụ việc xảy ra ngày 24/4 tại Mỹ khi một cảnh sát tuần tra phát hiện chiếc Chevrolet Malibu chạy với vận tốc gần 129 km/h trong khu vực công trường giới hạn tốc độ 72 km/h.

Cuộc rượt đuổi giữa chiếc sedan và xe cảnh sát. Video: Police Pursuits

Sau khi bật còi và đèn báo hiệu để yêu cầu dừng xe, cảnh sát nhanh chóng áp sát chiếc sedan lúc này đã tăng tốc lên khoảng 169 km/h.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, nữ tài xế tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Cuộc truy đuổi nhanh chóng leo thang khi cả hai phương tiện đạt tốc độ hơn 225 km/h.

Trong lúc tháo chạy, người lái chiếc Malibu dường như đã hoảng loạn, liên tục đánh lái loạng choạng, lạng lách qua các làn đường để tránh những xe khác.

Khi đến một khúc cua phải ở tốc độ cực cao, cảnh sát chủ động giảm ga để đảm bảo an toàn, nhưng tài xế Malibu vẫn giữ nguyên tốc độ. Chiếc xe sau đó lao ra lề trái, làm bụi bay mù mịt trước khi mất lái do cú đánh lái gấp để đưa xe trở lại mặt đường.

Việc liên tục đánh lái đột ngột dường như làm chiếc xe mất thăng bằng, sau đó đâm trực diện vào hàng rào bảo vệ bên đường rồi lộn nhiều vòng giữa cao tốc. Sau cú va chạm, nhiều mảnh vỡ từ cản trước và thân xe văng tung tóe, trong khi chiếc Malibu chỉ dừng lại khi nằm lật ngửa giữa đường.

Nữ tài xế sau đó bị mắc kẹt trong xe và phải nhờ lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài. Dù trải qua vụ tai nạn nghiêm trọng, người này may mắn sống sót và được đưa tới bệnh viện trước khi bị bàn giao cho cơ quan chức năng.

Theo báo cáo của cảnh sát, tài xế khai rằng mình đã hoảng sợ và đang vội giải quyết việc cá nhân nên quyết định bỏ chạy. Người này hiện đối mặt hàng loạt cáo buộc như chống người thi hành công vụ, chạy quá tốc độ, lái xe nguy hiểm và phá hoại tài sản.