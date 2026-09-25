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Cháy trên máy bay chở 221 hành khách từ Incheon đi Đà Nẵng

Ngọc Điệp
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Thời điểm xảy ra sự việc, trên máy bay có 221 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Sau đó, Air Seoul bố trí một máy bay khác thay thế. Chuyến bay cuối cùng cất cánh chậm khoảng 2 giờ 50 phút so với kế hoạch ban đầu.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo The Chosun Daily, một vụ cháy nghi liên quan đến sạc dự phòng đã xảy ra trên máy bay chở khách của hãng Air Seoul khi chiếc máy bay đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay Incheon đi Đà Nẵng vào tối 24/9.

Air Seoul cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 21h trên chuyến bay RS511 từ Incheon đến Đà Nẵng, trước thời điểm máy bay cất cánh.

Khói bất ngờ bốc lên từ một chiếc túi đặt dưới ghế hành khách, sau đó phát sinh cháy. Các thành viên phi hành đoàn đã nhanh chóng dập lửa bằng nước khoáng và một số biện pháp khác.

Xe cứu hỏa của sân bay sau đó được điều đến hiện trường để kiểm tra và xác nhận tình hình.

Thời điểm xảy ra sự việc, trên máy bay có 221 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Sau đó, Air Seoul bố trí một máy bay khác thay thế. Chuyến bay cuối cùng cất cánh chậm khoảng 2 giờ 50 phút so với kế hoạch ban đầu.

Một số hành khách cho rằng đám cháy có thể xuất phát từ việc dùng sạc dự phòng để sạc thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, Air Seoul cho biết hiện hãng mới xác định sơ bộ vụ cháy có liên quan đến sạc dự phòng và vẫn đang kiểm tra thêm các thông tin về cách thiết bị này được sử dụng.

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Tags

Seoul

Incheon

sạc dự phòng

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