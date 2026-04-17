Cháy tàu hỏa gần ga Tiền Trung, Hải Phòng

Trưa 17/4, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Hải Phòng thuộc Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội xác nhận tại khu vực gần ga Tiền Trung, TP Hải Phòng xảy ra vụ cháy toa tàu hỏa. Cơ quan chức năng đang tập trung xử lý vụ việc này.

Tại hiện trường, khói lửa bốc nghi ngút từ tòa tàu hỏa gần đầu máy. Lực lượng chức năng đang tập trung dập tắt đám cháy.

Hiện trường vụ cháy

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, chỉ huy Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 10h30’ ngày 17/4, tàu hỏa mang số hiệu LP6 chạy hướng Hải Phòng – Hà Nội xảy ra hỏa hoạn tại toa số 3 tính từ đầu máy xuống.

Thời điểm tàu bị cháy, không có hành khách bên trong nên không thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phối hợp cùng đoàn tàu tổ chức dập lửa. Đến 11h15 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc đang được xử lý và xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tiếp tục cập nhật...