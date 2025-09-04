Chạy show Đại lễ như Mỹ Tâm: Từ Mỹ Đình đến Quảng trường Ba Đình rồi Ninh Bình, hát ở đâu “gây bão” ở đó

Dù Đại lễ A80 cùng Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9 đã khép lại nhưng “Khối yêu nước” vẫn chưa hết “lụy” những ngày được sống trong không khí rộn ràng tự hào dân tộc. Mỗi khoảnh khắc từ hình ảnh các khối diễu binh đi qua Quảng trường Ba Đình đến những màn trình diễn nghệ thuật đặc biệt đều để lại dư âm khó quên.

Trong đó, khoảnh khắc Mỹ Tâm cất cao tiếng hát Giai Điệu Tự Hào ngay giữa Quảng trường lịch sử đã trở thành “điểm nổ cảm xúc” thực sự. Chỉ vài phút đứng dưới lá cờ Tổ quốc, giữa khán đài hàng vạn người và khung cảnh trang nghiêm bậc nhất của cả nước, “Họa mi tóc nâu” đã khiến mạng xã hội dậy sóng với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận đầy xúc động.

Khoảnh khắc Mỹ Tâm rạng rỡ đi giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Trước khi bước vào Đại lễ chính thức, Mỹ Tâm đã chạy show gần như không ngừng nghỉ. Sáng 1/9, cô có mặt tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình để tổng duyệt cho concert Quốc gia đặc biệt buổi tối và chương trình nghệ thuật trọng điểm tại Quảng trường Ba Đình sáng hôm sau.

Dù phải luyện tập dưới thời tiết vừa nắng gắt đã đổ cơn mưa rào, nữ ca sĩ vẫn tập luyện kỹ lưỡng cùng ekip. Từng câu hát, từng động tác di chuyển trên sân khấu được rà soát tỉ mỉ để mang đến một phần trình diễn chỉn chu nhất cho hàng triệu khán giả cả nước.

Clip Mỹ Tâm tổng duyệt tại SVĐ Mỹ Đình vào sáng 1/9

Mỹ Tâm xuất hiện trong trang phục giản dị với chiếc áo cờ đỏ sao vàng trong buổi tổng duyệt

Tối 1/9, Mỹ Tâm xuất hiện đầy rạng rỡ trong concert Quốc gia đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Với Khát Vọng Tuổi Trẻ, nữ ca sĩ đem đến nguồn năng lượng mạnh mẽ khơi dậy tinh thần cống hiến của lớp trẻ hôm nay. Ngay khi Mỹ Tâm cất tiếng hát, hàng chục nghìn người cùng hòa giọng tạo nên một không khí bùng nổ mà cảm xúc vẫn vô cùng thiêng liêng.

Clip Mỹ Tâm trình diễn Khát Vọng Tuổi Trẻ tại concert Quốc gia đặc biệt

Khoảnh khắc một lòng hướng về Tổ quốc của Mỹ Tâm

Chỉ vài tiếng nghỉ ngơi sau đêm diễn, sáng sớm 2/9, Mỹ Tâm đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình - nơi diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước quan trọng nhất trong dịp Đại lễ. Diện áo dài trắng tinh khôi, Mỹ Tâm xuất hiện giản dị với mái tóc búi gọn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng và đặc biệt là không sơn móng tay.

Khoảnh khắc Mỹ Tâm đặt tay lên ngực trái, cất cao tiếng hát Giai Điệu Tự Hào giữa Quảng trường Ba Đình đã trở thành dấu ấn xúc động của buổi sáng lịch sử. Cách cô ngân vang từng câu hát, rưng rưng niềm tự hào đã khiến hàng vạn khán giả tại Quảng trường và hàng triệu người xem qua màn ảnh nhỏ “nổi da gà”. Bức ảnh giản dị nhưng rạng rỡ của Mỹ Tâm đã thu hút hơn 500 nghìn lượt tương tác và hơn 1 nghìn lượt chia sẻ. Từ khán giả cho đến nhiều đồng nghiệp cũng phải nức nở với khoảnh khắc đầy xúc động của giọng ca “Họa mi tóc nâu”.

Clip Mỹ Tâm cất cao tiếng hát tại Quảng trường Ba Đình lịch sử

Khoảnh khắc gây sốt của Mỹ Tâm tại Đại lễ

Ngay sau phần trình diễn đầy cảm xúc tại Ba Đình, Mỹ Tâm không kịp nghỉ ngơi lâu. Cô lập tức di chuyển đến Ninh Bình để chuẩn bị cho Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế. Lịch trình dày đặc và “chạy show” liên tục nhưng Mỹ Tâm vẫn giữ xuất hiện rạng rỡ cùng với sự chuyên nghiệp đáng nể.

Mỹ Tâm tại sự kiện âm nhạc chào mừng Quốc khánh tại Ninh Bình vào tối 2/9

Hai ngày chạy show dày đặc, biểu diễn dưới thời tiết khắc nghiệt, di chuyển liên tục nhưng Mỹ Tâm vẫn giữ cho mình sự thần thái, hình ảnh chỉn chu cùng giọng hát nội lực để cống hiến cho các chương trình nghệ thuật và những kiện mang tầm vóc quốc gia - tất cả đã chứng minh đẳng cấp của một ngôi sao đã gắn bó hơn 20 năm với âm nhạc Việt.

Có thể nói trong bối cảnh showbiz thay đổi từng ngày, hiếm có nghệ sĩ nào vừa giữ được chiều sâu nghệ thuật, vừa vững vàng về nhân cách, vừa có khả năng kết nối khán giả ở nhiều thế hệ như Mỹ Tâm. Đó chính là lý do vì sao, sau hơn hai thập kỷ ca hát, mỗi sự xuất hiện của cô dù giản dị, không phô trương nhưng vẫn đủ sức “gây bão”, trở thành tâm điểm chú ý và luôn khiến khán giả phải tự hào, xúc động.