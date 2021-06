Cháy rừng uy hiếp kho vũ khí, Thừa Thiên - Huế lập sở chỉ huy tiền phương dập lửa

Từ trưa ngày 28-6, các vụ cháy rừng liên tiếp xảy ra ở nhiều khu vực trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế; ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác PCCC.

Lửa, khói bao phủ một điểm cháy rừng

Tỉnh Thừa Thiên – Huế đã lập sở chỉ huy tiền phương triển khai kịp thời các phương án chữa cháy rừng , đảm bảo không để lan rộng gây nguy hiểm đến các khu vực dân cư lân cận, Kho K890 của Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc Phòng) tại thị trấn Phú Bài (Hương Thủy).

Đến chiều tối cùng ngày, các lực lượng vẫn đang nổ lực dập tắt các đám cháy; phương án "hy sinh" 70 – 80 ha rừng thông để mở rộng thêm đường ranh cản lửa đã được tính tới.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa

Hỏa hoạn bùng phát khoảng 11 giờ cùng ngày, từ một khu vực trồng keo tràm của người dân ở khu vực hồ Năm Lăng (phường Thủy Phương); tại dốc Xôi (phường Thủy Châu) và khu vực gần trường bắn do Trung đoàn 6 - Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên – Huế quản lý (phường Phú Bài) cũng phát hỏa.

Gần 200 người gồm dân quân, quân đội, công an, chính quyền, người dân địa phương, kiểm lâm, lực lượng PCCC… cùng 4 xe cứu hỏa đã dập được đám cháy.

Một điểm cháy rừng thông

Tuy nhiên, do gió lớn, lửa ở rừng keo tràm khu vực dốc Xôi vẫn đang bùng phát dữ dội và cháy lan sang khu vực rừng thông cạnh bên do Ban QLRPH thị xã Hương Thủy quản lý.

Chiều cùng ngày, ở khu vực gần Kho K890 ở phường Phú Bài lại xuất hiện hỏa hoạn.

Rất may, do đây là khu vực chủ yếu là keo tràm còn nhỏ và cây bụi nên khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được các lực lượng quân đội, công an và người dân khống chế.

Khói lửa bao trùm một điểm cháy