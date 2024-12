Đám cháy bùng phát vào khoảng 21h ngày 17/12 trên đồi thuộc khu vực từ tổ 2 đến tổ 5, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Do sức gió kết hợp với thời tiết hanh khô nên ngọn lửa bốc lên nhanh chóng.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 213 khẩn trương dập lửa. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh)

Ngay khi nhận được tin báo, các lực lượng gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ huy Quân sự TP Hạ Long, Trung đoàn 213, lực lượng kiểm lâm, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an TP Hạ Long, Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long; dân quân, lực lượng an ninh cơ sở và nhân dân phường Bãi Cháy... cùng các trang thiết bị, phương tiện, nhanh chóng tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng, tích cực triển khai các biện pháp để khoanh vùng, dập lửa.

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do thời tiết hanh khô kèm gió. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh)

Tuy nhiên, thời tiết hanh khô kèm gió, đến sáng 18/12, đám cháy vẫn tiếp tục phát triển.

Các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương thực hiện các biện pháp dập lửa, tạo đường băng cản lửa ngăn cháy lan.

Nguyên nhân và thiệt hại do đám cháy vẫn chưa được xác định.

Các lực lượng tạo đường băng cản lửa, ngăn cháy lan. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Từ sau bão số 3 (Yagi) đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra nhiều vụ cháy rừng, chủ yếu là cháy thực bì, cây gỗ gãy đổ, thảm cỏ.

Theo TTXVN, toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 371.954 ha rừng. Diện tích rừng bị thiệt hại do bão số 3 là trên 117.000 ha, mức thiệt hại từ 30-100%, chiếm trên 30% diện tích rừng hiện có (trong đó gần 50% rừng trồng).