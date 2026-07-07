Cháy rừng hoành hành ở châu Âu sau đợt nắng nóng kỷ lục

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng bùng phát khắp khu vực Nam Âu sau đợt nắng nóng kỷ lục, buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Hơn 190 km2 đất đai bị thiêu rụi tại các quốc gia khu vực Nam Âu gồm Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp và Hy Lạp. Trong khi đó nền nhiệt tại khu vực được dự báo tiếp tục tăng trở lại, có nơi lên tới 40°C chỉ vài tuần sau đợt nắng nóng lịch sử khiến hàng nghìn người thiệt mạng trên khắp châu Âu.

Máy bay thả bột chữa cháy xuống ngọn lửa bùng phát tại khu rừng ở Ille-sur-Tet gần Perpignan, Pháp, ngày 6/7. (Ảnh: Reuters)

Phía tây nam Pháp, gần thành phố Perpignan, khoảng 700 lính cứu hỏa cùng máy bay chữa cháy chuyên dụng nỗ lực khống chế đám cháy lớn bùng phát tại khu vực đồi núi hiểm trở và khó tiếp cận. Hơn 10.000 người dân địa phương phải sơ tán.

Chính quyền địa phương cho biết gió mạnh, nhiệt độ cao và độ ẩm thấp bất thường khiến đám cháy làn rộng gần gấp ba lần kể từ sáng 5/7, thiêu rụi khoảng 46 km2 diện tích và khiến một lính cứu hỏa cùng một người dân bị thương.

“Ngọn lửa tiến sát chỉ còn cách nhà khoảng 300 m. Chúng tôi thực sự bị sốc trước tốc độ lan rộng của nó” , ông Patrice, 53 tuổi, sống tại làng Trevillach, cho biết.

Charlotte Pignol, 30 tuổi, một trong những người được sơ tán vào sáng 5/7, chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu thấy khói vào khoảng 10h30 rồi ngọn lửa ngày càng lan rộng. Đến khoảng 1h, lực lượng chức năng gõ cửa nhà bảo chúng tôi phải sơ tán”.

Các vụ cháy xảy ra chỉ ít ngày sau khi châu Âu trải qua một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất lịch sử hiện đại. Theo Tổ chức Dự báo Thời tiết Thế giới (WWA), hàng nghìn ca tử vong vượt mức thông thường được ghi nhận trong đợt nắng nóng tháng 6 và hiện tượng này gần như “không thể xảy ra” nếu không có tác động của biến đổi khí hậu.

Giới chức Pháp cảnh báo mùa cháy rừng năm nay đã đến sớm hơn khoảng một tháng so với thông lệ.

“Biến đổi khí hậu đã hiện hữu, chúng ta đang sống cùng những hệ quả của nó và hiện mới chỉ là đầu tháng 7” , đại tá cứu hỏa Eric Belgioino nói khi kêu gọi người dân khu vực dãy núi Pyrenees nâng cao cảnh giác để tránh phát sinh các vụ cháy mới.

“Mùa hè này sẽ còn rất dài đối với những người lính cứu hỏa. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của mọi người” , ông Belgioino nói thêm.

Khói dày đặc bao trùm trên khu dân cư Filothei trong một vụ cháy rừng ở ngoại ô thành phố Thessaloniki, Hy Lạp. (Ảnh: AP)

Tại Hy Lạp, vụ cháy rừng cuối tuần qua lan sang hai nhà máy ở thành phố Thessaloniki, buộc chính quyền phải sơ tán khu vực lân cận và khuyến cáo người dân đóng kín cửa sổ để tránh khói độc.

Ở Tây Ban Nha, đám cháy gần bờ biển Costa Brava thiêu rụi hơn 2.200 ha chỉ trong hai ngày. Lực lượng cứu hỏa cho biết nhiệt độ tăng cao cùng nhiều điểm cháy âm ỉ khiến công tác khống chế đám cháy trở nên phức tạp hơn.

Trong khi đó ở Bồ Đào Nha, cơ quan ứng phó khẩn cấp cho biết đã kiểm soát được khoảng 80% vụ cháy lớn ở miền bắc nước này sau khi ngọn lửa tàn phá khoảng 13.000 ha rừng và đất cây bụi.

Các vụ cháy lớn cũng được ghi nhận trên đảo Hvar của Croatia và tại khu vực Tale ở Albania, thiêu rụi hàng trăm hecta rừng, vườn nho và thảm thực vật.

Nhiều khu vực tại Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và miền nam nước Pháp đã nâng mức cảnh báo nắng nóng khi một đợt không khí nóng mới được dự báo sẽ tiếp tục lan lên phía bắc châu Âu và kéo dài đến cuối tuần này.