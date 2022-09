Tối 7/9, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin, vụ cháy quán karaoke An Phú có khoảng 30 người nhập viện cấp cứu, sau đó 20 người sức khỏe ổn định nên xin cho về nhà, 10 người bị nặng được theo dõi điều trị.



“Đến tối nay còn 5 bệnh nhân đang ở lại bệnh viện tiếp tục theo dõi sức khỏe. Trong đó, 3 ca nặng đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Hầu hết các nạn nhân đến bệnh viện do ngạt khói và nhảy từ lầu cao xuống”, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho hay.

Có mặt tại Trung tâm Y tế Thuận An (Bình Dương) , phóng viên Tiền Phong ghi nhận có hàng chục người đang ngồi phía ngoài để chờ xác nhận thân nhân nạn nhân.

Cán bộ chiến sĩ nghỉ mệt ngay tại hiện trường sau khi kết thúc tìm kiếm nạn nhân

“Tôi nghe có vụ cháy ở Bình Dương liền gọi cho con nhưng không được. Lo lắng nên tôi đi xe máy đến tìm chứ không biết trong số các nạn nhân có con mình không. Trước giờ cha con ít liên lạc, tôi cũng không rõ con làm nghề gì”, ông T.T.Đ (50 tuổi, quê Đồng Tháp) chia sẻ khi đang đứng ngoài cổng sau Trung tâm Y tế Thuận An.

Tương tự, chị N.T.M (quê Long An) cho biết, có mẹ làm nghề tạp vụ ở quán karaoke An Phú nên khi biết tin thông qua báo chí đã cùng chồng đến Bình Dương dò hỏi. “Khi vừa tới hiện trường nghe nói mẹ chạy thoát ra ngoài tôi mừng lắm nên chạy khắp nơi tìm. Thế nhưng, khi đang ở Trung tâm Y tế Thuận An thì nghe chồng báo tin mẹ đã mất nhưng do thi thể cháy đen nên khó nhận dạng”, chị M. nói.

Mặc dù công tác tìm kiếm kết thúc nhưng để phục vụ điều tra, khu vực hiện trường vẫn đang được phong tỏa

“Tôi lên Bình Dương mới biết có nhiều người cùng cảnh ngộ. Hầu hết chúng tôi đều nghe tin rồi chạy đến xem vì có người thân đang làm ở đây nhưng không biết có làm ở karaoke An Phú không. Đến bệnh viện cung cấp thông tin nhưng chưa có kết quả, trong khi liên lạc cho người thân làm ở đây không được”, anh N.P.Q (quê Sóc Trăng) cho hay.

Đến 22h30 tối cùng ngày, Tiền Phong đến hiện trường vụ cháy để ghi nhận. Tại đây, lực lượng chức năng đã giải tản, kết thúc tìm kiếm. Nguồn tin cho hay, vụ cháy có 32 nạn nhân tử vong. Ngoài ra, có 1 người gãy xương, chấn thương sọ não được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong ngày và tử vong nhưng chưa xác định có hay không liên quan vụ hỏa hoạn. Trong số 32 nạn nhân có 15 nữ, 17 nam, hầu hết là nhân viên quán.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 20h50 tối 6/9 tại quán karaoke An Phú bên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Rất đông người dân tập trung khu vực bệnh viện ở thành phố Thuận An để chờ xác minh nhân thân

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm 8 xe chữa cháy, 2 xe thang cùng 66 cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Sau đó số lượng chiến sĩ được tăng cường thêm hàng trăm để luân phiên tổ chức tìm kiếm người mắc kẹt trong các phòng karaoke, trong số này có 20 chiến sĩ thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công an TP Hồ Chí Minh. Nguyên nhân vụ cháy do chập điện.

Vào sáng mai (8/9), Bình Dương sẽ tổ chức họp báo để thông tin về vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.

Khu vực cổng sau Trung tâm Y tế Thuận An có đông người đứng chờ

Các phương tiện của người thân nạn nhân đang đậu khu vực ngoài Trung tâm Y tế Thuận An