Cháy quán bia hơi lúc rạng sáng ngày cuối năm, nam thiếu niên tử vong

Ngày 13/2, vụ cháy tại nhà hàng Duy Bia Hơi ở tổ dân phố Lãm Làng, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh khiến 1 người tử vong.

Trước đó, khoảng 4h48 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh nhận tin báo cháy tại nhà hàng Duy Bia Hơi, tổ dân phố Lãm Làng, phường Nam Sơn.

Hiện trường vụ cháy khiến 1 nam thiếu niên tử vong.

Ngay sau đó, Trung tâm Chỉ huy điều động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy thuộc Đội chữa cháy khu vực Nam Sơn- Hạp Lĩnh và Đại Phúc tới hiện trường. Điện lực và Công an phường Nam Sơn cũng được huy động phối hợp cắt điện, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ chữa cháy tại chỗ.

Đến 5h27 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người mắc kẹt đã tử vong. Nạn nhân được xác định là anh V.T.K (SN 2009, quê xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn), làm thuê tại quán bia.

Sau khi dập lửa, các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Công an tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các địa phương rà soát, tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Cũng tại tỉnh Bắc Ninh, khoảng 13h30 ngày 12/2 (25 tháng Chạp), đám cháy bùng phát tại cửa hàng kinh doanh đồ nhựa trên đường Nguyễn Quyền, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Bên trong cửa hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy gồm đồ nhựa và hàng hóa kinh doanh nên ngọn lửa nhanh chóng bốc cao, kèm theo khói đen dày đặc.

Lực lượng chức năng điều động 5 xe chữa cháy, trong đó có 1 xe thang tham gia chữa cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh điều động 5 xe chữa cháy, trong đó có 1 xe thang, cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa, chống cháy lan sang khu vực lân cận.

Công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do đặc thù vật liệu nhựa dễ bắt lửa, tỏa nhiệt lớn và sinh nhiều khói độc. Lực lượng chức năng phải tiếp cận từ nhiều hướng, đồng thời sử dụng xe thang phun nước từ trên cao để khống chế đám cháy.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang các nhà dân xung quanh.

Vụ hỏa hoạn làm thiệt hại 3 xe máy cùng nhiều hàng hóa, sản phẩm kinh doanh trong cửa hàng. Rất may không có thiệt hại về người.