Cháy quán ăn lúc rạng sáng ở trung tâm TPHCM, 4 người tử vong

CLIP: Hiện trường vụ cháy

Sáng 5-12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

Hiện trường vụ cháy.

Hơn 4 giờ cùng ngày, đám cháy phát ra từ một quán ốc cao 4 tầng nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Khói lửa sau đó lan rộng, bao trùm một phần căn nhà. Phát hiện cháy, người dân chạy đến dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy, xe thang và lính cứu hỏa đến hiện trường. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Đám cháy bùng phát

Bước đầu xác định cảnh sát đã đưa 6 người gồm trẻ em và phụ nữ (lớn nhất là 40 tuổi và nhỏ nhất là 2 tuổi) mắc kẹt bên trong ra ngoài trong tình trạng ngạt khói. Khi các nạn nhân mắc kẹt được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đến nay ghi nhận 4 ca tử vong, 2 trường hợp còn lại được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 1. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Trước đó, ngày 2-12 tại TPHCM cũng xảy ra 2 vụ cháy. Một vụ cháy xảy ra ở đường Liên ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc khiến 1 bé gái tử vong và vụ cháy xảy ra tại quán cà phê nằm ở đường số 3, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Tân.