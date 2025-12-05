Cháy quán ăn ở TP.HCM: Nhân chứng kể giây phút nạn nhân cầu cứu trong hoảng loạn

Đến trưa 5/12, khu vực xảy ra vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) vẫn được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra. Bên ngoài hiện trường, người dân đứng kín hai bên đường theo dõi, khiến giao thông nhiều thời điểm ùn ứ.

Hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong thương tâm. (Ảnh: Lương Ý)

Thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát vào khoảng hơn 4h sáng cùng ngày tại căn nhà 4 tầng cho thuê kinh doanh quán ăn. Ngọn lửa được cho là xuất hiện từ khu vực tầng dưới, sau đó lan nhanh, khiến những người còn mắc kẹt bên trong không kịp thoát thân.

Người dân sống gần hiện trường cho biết họ bị đánh thức bởi nhiều tiếng nổ lớn phát ra liên tiếp.

Theo bà My, sống phía sau căn nhà xảy ra hỏa hoạn, thời điểm đó khói đen bốc lên dày đặc, bao trùm toàn bộ khu phố chỉ trong vài phút. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng xe cứu thương nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phong tỏa tuyến đường để triển khai chữa cháy và cứu hộ.

Theo một số nhân chứng, khói lan rộng đến mức nhiều hộ dân phải chạy khỏi nhà vì sợ bị ảnh hưởng. “Khói mù mịt quá, đứng cách vài chục mét mà không nhìn rõ phía trước” , một người dân cho biết.

Nhiều người chứng kiến trực tiếp đã mô tả khoảnh khắc các nạn nhân cố gắng thoát thân trong tuyệt vọng.

Bà H., sống sát căn nhà cháy, cho hay lúc chạy ra ngoài bà thấy lửa bùng mạnh kèm theo tiếng nổ liên tục. Trên sân thượng, hai người đang hô hoán kêu cứu, trong khi từ bên trong vọng ra tiếng la hét.

Bà H. kể bà thấy hai người xuất hiện ở cửa sổ tầng hai, cố tìm đường thoát. Ít phút sau, cả hai buộc phải nhảy xuống đất trong tình trạng hoảng loạn. Một người nghi bị tấm tôn cứa vào mặt khi rơi, được người dân hỗ trợ sơ cứu tại chỗ.

Một nạn nhân khác tìm cách thoát ra bằng cửa sổ cùng tầng, leo qua lan can nhà bên cạnh trước khi được lực lượng chức năng đưa xuống an toàn. “Khói nhiều đến mức không thấy gì, ai cũng cố gắng nhưng quá nguy hiểm” , bà H. nói.

Bà Út Mười (người có mặt trong lúc xảy ra cháy) cho biết bà nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ tầng thượng. Lo sợ nạn nhân nhảy xuống từ độ cao quá lớn, bà đã chạy đi tìm người hỗ trợ mở cửa khu vực bên cạnh để đưa nạn nhân thoát ra an toàn. Tuy nhiên, nhiều người mắc kẹt phía trong không thể tiếp cận do khói và lửa quá dày.

Bà Út Mười (áo trắng) kể lại giây phút trấn an và giải cứu nạn nhân thoát khỏi vụ cháy. (Ảnh: Lương Ý)

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Cầu Ông Lãnh, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM) điều nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường. Công tác chữa cháy được triển khai khẩn trương nhờ vị trí chỉ cách trung tâm PCCC vài trăm mét.

Dù lực lượng chức năng đã nhanh chóng dập tắt đám cháy, nhiều nạn nhân được đưa ra ngoài trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Một số trường hợp được chuyển đi trong tình trạng tỉnh táo nhưng suy kiệt.

Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM cho biết đơn vị huy động ba xe cấp cứu đến hiện trường, phối hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn) tiếp nhận 4 nạn nhân. Tất cả đều rơi vào trạng thái ngưng tim, ngưng thở trước khi đến bệnh viện.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết tổng cộng 6 nạn nhân trong vụ cháy được chuyển đến cơ sở 2 vào rạng sáng. Trong đó, hai người còn tỉnh táo được đánh giá ổn định và đã được chuyển về cơ sở 1 tiếp tục theo dõi.

Sức khỏe của bốn nạn nhân còn lại (trong đó có bé trai 2 tuổi, bé gái 7 tuổi) - đều trong tình trạng rất nặng. Ê kíp của bệnh viện đã phối hợp Bệnh viện Nhi đồng 2 triển khai hồi sức tích cực, hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO). Tuy nhiên, do ngưng tim ngưng thở quá lâu trước nhập viện, 4 nạn nhân đều không qua khỏi.

Lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Lương Ý)

Bệnh viện cho biết đang hỗ trợ tâm lý và theo dõi sát tình trạng hai nạn nhân sống sót, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng trong việc cung cấp hồ sơ phục vụ điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Đến hơn 11h cùng ngày, một phần tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn qua phường Cầu Ông Lãnh vẫn bị phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm.

Cơ quan điều tra đang lấy lời khai những người liên quan và nhân chứng tại hiện trường, đồng thời rà soát hệ thống điện, vật dụng dễ cháy trong khu vực kinh doanh ăn uống.

UBND phường Cầu Ông Lãnh cho biết sẽ phối hợp cùng các cơ quan liên quan hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy tại các hộ kinh doanh trong khu vực.