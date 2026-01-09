Sáng 9-1, Công an phường Sài Gòn, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy ở toà nhà trên đường Lê Thánh Tôn.

Hiện trường vụ cháy.

Hơn 7 giờ, đám cháy bất ngờ bùng lên dữ dội tại sân thượng toà nhà cao tầng trên đường Lê Thánh Tôn. Lúc này do vào giờ cao điểm nên nhiều người đi chậm lại quan sát khiến giao thông ùn ứ.

Cột khói bốc cao cũng khiến nhiều người hốt hoảng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy, xe thang và lính cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt sau đó.

Bước đầu xác định đám cháy phát ra từ sân thượng một toà nhà đang được sử dụng làm spa trên đường Lê Thánh Tôn.

Cảnh sát đã cứu được một số người.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội.