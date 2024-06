Cháy ở Đà Lạt khiến 3 cháu nhỏ tử vong: Mẹ quên tắt bếp gas khi ninh xương

Chiều 23/6, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ cháy nhà trọ tại TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Nguyên nhân được xác định là do mẹ của các cháu bé mở bếp gas rồi đi ra ngoài nhưng quên tắt bếp. Sự bất cẩn này đã khiến lửa bùng lên dẫn đến vụ hỏa hoạn thương tâm.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Tiền Phong)

Cụ thể, thông tin từ Công an TP Đà Lạt cho biết, chiều 23/6, con gái bà Nguyễn Thị Tâm (52 tuổi) là chị Đậu Thị Tú (29 tuổi, thường trú ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) dẫn các con gồm: Vòng Anh Khoa, Vòng Ngọc Bảo An, Vòng Minh Anh đến thăm bà ngoại và ở cùng bà Tâm trong căn nhà bà ở nhờ (phía sau nhà chính) để đi làm thuê.

Vào sáng 24/6, bà Tâm đi làm thuê. Chị Tú ở nhà nấu ăn sáng cho các cháu nhỏ và để 3 con nhỏ ở trong phòng, sau đó khóa cửa phòng để đi ra ngoài mua sữa. Trước lúc đi khỏi phòng, chị Tú bật bếp gas để ninh xương cho các cháu nhưng khi ra khỏi phòng thì quên tắt bếp.

Thông tin trên Dân Trí, anh Nguyễn Văn Ái, người sống cạnh căn nhà xảy ra hỏa hoạn cho biết, khi anh đang làm việc ở nhà có nghe tiếng la hét của trẻ em ở căn nhà kế bên.

Thời điểm chạy ra, anh Ái phát hiện ngọn lửa trong nhà đang bốc lên, cửa ngoài bị khóa.

"Tôi dùng nước phun vào trong nhưng nước quá yếu nên không thể dập được ngọn lửa. Ít phút sau, tôi không còn nghe tiếng la hét của các cháu nữa", anh Ái nói.

Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 7 cho biết, ngọn lửa tại căn nhà bùng lên và chỉ đến khi xe cứu hỏa của cảnh sát tới mới hoàn toàn chế ngự đám cháy.

Trong khoảng 15 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Nạn nhân là 3 cháu gồm 1 tuổi, 4 tuổi và 6 tuổi - đều là con của chị Tú.