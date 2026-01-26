HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cháy nhiều căn nhà ở phường Bình Đông- TPHCM lúc rạng sáng

Anh Vũ |

Đám cháy bùng lên từ cửa hàng giày dép rồi lan sang các nhà bên cạnh.

CLIP: Đám cháy bùng lên dữ dội.

Sáng 26-1, Công an phường Bình Đông phối hợp Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều căn nhà ở khu vực Nhị Thiên Đường.

Cháy nhà Bình Đông: Hỏa hoạn lớn thiêu rụi nhiều căn nhà tại TPHCM sáng nay - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Hơn 1 giờ cùng ngày, hỏa hoạn bùng phát dữ từ cửa hàng giày dép trên đường Hoàng Minh Đạo, phường Bình Đông. Phát hiện cháy, người dân tìm cách dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Đám cháy nhanh chóng lan sang đồ gỗ, ni-long... rồi cháy lan sang nhiều nhà khác.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa sau đó chia làm nhiều hướng dập lửa. Đám cháy được khống chế sau một giờ.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

