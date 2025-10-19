HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cháy nhà trong đêm khiến 4 người thương vong

Hoàng Thanh |

Cháy nhà cũng là cơ sở kinh doanh trong đêm khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Sáng 19-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ cháy nhà cũng là cơ sở kinh doanh xảy ra trên địa bàn phường An Khê, khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương.

Cháy nhà trong đêm khiến 4 người thương vong- Ảnh 1.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà, cũng là cơ sở kinh doanh của gia đình ông Nguyễn Bá C. (SN 1992, trú đường Đỗ Trạc, phường An Khê), bốc cháy dữ dội nên trình báo lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN Công an tỉnh Gia Lai đã huy động nhiều phương tiện, cán bộ chiến sĩ tiến hành dập lửa cấp cứu.

Đám cháy đã khiến 1 người phụ nữ tử vong, 3 người bị thương.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất khoảng 19–21°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

