Khoảng 5h30 ngày 7/1, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng cho thuê trọ ở số 24, ngõ 82 phố Trần Cung (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), khiến nhiều người hoảng loạn kêu cứu.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News vào sáng cùng ngày, ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn rộng gần 90m², nằm sâu trong ngõ 82 Trần Cung, có kết cấu 3 tầng với nhiều phòng cho thuê phía trên. Công trình có hai lối ra vào gồm một cổng chính và một cổng phụ.

Tầng 1 của ngôi nhà bị ám khói đen sau vụ cháy. (Ảnh: Viên Minh)

Ông H. (68 tuổi) cho biết, khoảng 5h30, ông nghe thấy những tiếng hô hoán vọng ra từ căn nhà bên cạnh. Khi mở cửa bước ra ngoài, ông phát hiện khói đen cuồn cuộn bốc lên từ tầng 1 của ngôi nhà trọ.

Theo ông H., đám cháy xuất phát từ khu vực để xe máy ở tầng dưới, nơi tập trung nhiều phương tiện của người thuê trọ, khói lan nhanh và dày đặc. Chỉ ít phút sau khi khói bốc lên, mùi khét nồng nặc khiến những người bên trong không thể tiếp cận lối thoát phía dưới. Nhiều người thuê trọ hoảng loạn chạy lên các tầng trên, liên tục kêu cứu.

Tận dụng chiếc thang có sẵn trong nhà, ông H. bắc thang lên khu vực tầng 2, hướng dẫn từng người trèo xuống để thoát ra ngoài an toàn.

"Một số người được đưa ra khỏi khu vực cháy trong tình trạng mặt mũi, quần áo lấm lem vì khói. Ngay sau đó, tôi cùng bà con xung quanh lấy khăn mặt, chuẩn bị nước để giúp các nạn nhân rửa mặt, trấn tĩnh lại tinh thần sau phút hoảng loạn" , ông H. kể lại.

Bên cạnh chiếc thang của ông H., nhiều người thuê trọ sử dụng thang dây để thoát hiểm từ tầng 3 xuống mặt đất an toàn, tránh được khu vực khói dày đặc ở tầng dưới.

Ông H. cùng người dân trong ngõ 82 Trần Cung dùng thang, bình cứu hoả, khăn mặt thấm nước... để hỗ trợ nhiều người thuê trọ thoát khỏi vụ cháy nguy hiểm. (Ảnh: Viên Minh)

Trong số những người tham gia ứng cứu ban đầu, anh N., sống gần hiện trường, cho biết thời điểm xảy ra cháy anh đang chuẩn bị đi chợ thì nghe tiếng kêu cứu dồn dập từ trong ngõ. Lúc này, anh N. kéo vòi nước từ nhà mình ra khu vực tầng 1 của căn nhà trọ để dập lửa và giảm khói. Đồng thời, anh cùng một hàng xóm khác phá khóa cửa nhằm mở lối tiếp cận, tạo điều kiện phun nước vào bên trong.

Theo chia sẻ của người đàn ông này, lúc đó ai cũng cuống cuồng, mỗi người một việc, chỉ mong giúp được những người đang mắc kẹt bên trong thoát ra ngoài an toàn.

Bà H., một người dân sinh sống trong ngõ, cho biết gần 5h30, con trai bà báo tin trong ngõ có nhà bị cháy. Ngay sau đó, gia đình bà gọi điện báo cho lực lượng chức năng để kịp thời đến hỗ trợ. Theo bà H., rất may vụ cháy xảy ra vào buổi sáng, khi nhiều người đã thức dậy, nếu sự cố xảy ra vào ban đêm, lúc mọi người đang ngủ say, hậu quả có thể khó lường.

Anh N. cùng một người đàn ông phá khoá, dùng vòi xịt vào bên trong khu vực xảy ra cháy. (Ảnh: Viên Minh)

Khoảng 10 phút sau khi nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 11 và Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn. Đám cháy sau đó được khống chế, không để lan sang các khu vực lân cận.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, Bệnh viện E thông tin, sáng nay viện tiếp nhận 15 nạn nhân vụ cháy được đưa vào cấp cứu. Trong số này, 6 người có biểu hiện nặng đã được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực và chống độc để theo dõi, điều trị.

Các bệnh nhân có dấu hiệu nguy cơ tổn thương đường thở đều được soi phế quản khẩn cấp nhằm hút sạch chất tiết và đánh giá mức độ tổn thương. Sau nội soi, 2 bệnh nhân bị bỏng độ III–IV đã được đặt ống nội khí quản và thở máy.

Những bệnh nhân còn lại chủ yếu có biểu hiện tổn thương nhẹ đến vừa như rát họng, bỏng da độ I. Họ vẫn được theo dõi sát do nguy cơ ngộ độc khí có thể gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh, tri giác và dẫn đến các tổn thương hô hấp thứ phát.