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Cháy nhà trọ ở Hà Nội, 30 người thoát nạn

Minh Tuệ
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Ngọn lửa bốc ra từ căn bếp tại trong căn nhà ở kết hợp cho thuê trọ phố Trần Bình, cảnh sát hướng dẫn 25 người thoát nạn, 5 người còn lại tự di chuyển ra ngoài.

Vụ cháy xảy ra lúc 3h53 ngày 4/11 tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh cho thuê trọ, địa chỉ số 15, ngõ 120/30 phố Trần Bình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Thời điểm trên, người dân phát hiện khói bốc ra từ khu vực bếp tại phòng 204 của ngôi nhà. Mọi người dùng bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy, đồng thời nhanh chóng thông báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy điều động lực lượng, phương tiện thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 16, số 2 cùng gần 40 cán bộ, chiến đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

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Hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường, cảnh sát khẩn trương triển khai các biện pháp khống chế, dập tắt đám cháy, đồng thời tổ chức thoát khói tại khu vực xảy ra hỏa hoạn và hành lang các tầng. Lực lượng chức năng cũng kiểm soát nguy cơ cháy lan, hạn chế ảnh hưởng của khói, khí độc.

Cảnh sát hướng dẫn 25 người thoát nạn an toàn. Trước đó, 5 người khác sử dụng mặt nạ phòng độc để tự thoát ra ngoài.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc phát hiện cháy sớm, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và trang bị bảo hộ góp phần xử lý đám cháy ngay từ giai đoạn đầu, hạn chế nguy cơ cháy lan.

Đến khoảng 3h55, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các khu vực khác. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tags

Hà Nội

cảnh sát phòng cháy chữa cháy

thoát nạn

cứu nạn

cứu hộ

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