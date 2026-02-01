Cháy nhà ở TPHCM vào đêm giao thừa

Ngày 16-2, Công an phường Thông Tây Hội, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà 3 tầng.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên từ tầng 3 căn nhà 3 tầng nằm ở đường số 9, phường Thông Tây Hội (quận Gò Vấp cũ). Phát hiện cháy, người dân nỗ lực dập lửa song bất thành.

Đám cháy bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao. Do căn nhà cháy nằm ở khu dân cư, sát các nhà cao tầng nên khiến nhiều người hoảng loạn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy nhanh chóng được dập tắt.

Theo người dân, lúc này có 4 người trong nhà, may mắn không gây thương vong về người.

Căn nhà cháy nằm trong khu dân cư.