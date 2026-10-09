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Cháy nhà ở TP.HCM: Cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Lam Giang (Tổng hợp)
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Khoảng 1 giờ sáng 9/10, ngọn lửa bùng lên tại tầng trệt của ngôi nhà khi cả gia đình đang ngủ.

Rạng sáng 9/10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà trên đường Đoàn Văn Bơ (phường Khánh Hội, TP.HCM) khiến một người tử vong. Căn nhà nơi xảy ra hỏa hoạn gồm 1 trệt, 1 lầu.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bất ngờ phát ra từ khu vực để xe ở tầng trệt của căn nhà vào lúc khoảng 1 giờ sáng 9/10, khi cả gia đình đang ngủ. Thời điểm xảy ra vụ cháy, khu vực để xe có nhiều phương tiện. Rất nhanh, khỏi lửa đã bùng lên và lan rộng.

Phát hiện sự việc, các thành viên trong gia đình đã hô hoán, tháo chạy qua ban công sang nhà hàng xóm.

Cháy nhà ở TP.HCM: Cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra hỏa hoạn. (Ảnh: Kiến Văn/Sài Gòn Giải Phóng) 

Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết thêm, trong lúc tháo chạy, người thân đã đưa cụ bà N.T.T. (81 tuổi) di chuyển từ tầng trệt lên cầu thang để sang sân thượng thoát hiểm bằng thang. Không may, cụ bà bị trượt ngã và tử vong.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân đã nhanh chóng tiếp cận, phá cửa, đưa 2 xe máy ra ngoài và dập tắt đám cháy. Khoảng 3 xe máy, xe điện cùng nhiều tài sản bên trong căn nhà đã bị thiêu rụi.

Thông tin về vụ việc khiến dư luận đau xót, gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

Trưa cùng ngày, Công an phường Khánh Hội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.

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