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Cháy nhà ở Nha Trang khiến 2 người phụ nữ tử vong: Nghi do sạc điện thoại trên giường dẫn đến chập điện

Phạm Trang (t/h)
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Vụ cháy nhà tại Khu đô thị An Bình Tân (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khiến 2 người tử vong. Nguyên nhân ban đầu được nhận định nghi do chập điện từ sự cố sạc điện thoại trên giường.

Theo thông tin từ Báo Công an TP.HCM, chiều 3/9, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và cơ quan chức năng cho biết, cả hai nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại Khu đô thị An Bình Tân (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đều đã tử vong sau khi được gia đình xin đưa về nhà do tiên lượng xấu. Bước đầu, nguyên nhân vụ cháy được nhận định nghi do sự cố sạc điện thoại trên giường ngủ dẫn đến chập điện, phát hỏa.

Liên quan đến vụ việc, báo Khánh Hoà cho hay, trước đó, khoảng 11 giờ ngày 2/9, đám cháy bất ngờ bùng phát từ tầng 2 căn nhà trên đường T7, Khu đô thị An Bình Tân rồi lan nhanh lên tầng trên. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt, triển khai phương án chữa cháy và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa sau nhiều phút nỗ lực.

Hiện trường ngôi nhà bị cháy (Ảnh: Báo Công an TP.HCM)

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 6 người; 4 người tự thoát ra ngoài an toàn, 2 người mắc kẹt. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phối hợp ê-kíp y, bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Khánh Hòa dùng thiết bị chuyên dụng tiếp cận, giải cứu 2 nạn nhân.

Khi được đưa ra, bà L.T.K. (sinh năm 1952) hôn mê, nhịp tim rời rạc rồi ngừng; chẩn đoán ban đầu ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện, nghi do ngạt khí CO. Nạn nhân L.N.H.C. (sinh năm 1984) hôn mê, ngừng tim, ngừng thở, bỏng độ 2 toàn thân; nghi do bỏng nặng kết hợp ngạt khí CO.

Hai nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế chữa trị nhưng không qua khỏi (Ảnh: Báo Khánh Hoà)

Tại hiện trường, ê-kíp y tế đã ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng qua nội khí quản có oxy rồi chuyển gấp 2 nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Sau khoảng 20 phút hồi sức, cả 2 có tim đập trở lại và được chuyển khoa chuyên khoa tiếp tục điều trị. Bệnh nhân L.N.H.C. diễn biến nặng, người nhà xin đưa về lo hậu sự. Đến trưa 3/9, bệnh nhân còn lại là bà L.T.K. cũng không qua khỏi.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra và hoàn tất kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc.


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