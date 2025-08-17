Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h15 ngày 17/8, người dân khu phố 5 thuộc xã Ninh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) phát hiện khói lửa bùng lên nghi ngút tại căn nhà trên địa bàn, nên hô hoán nhau dập lửa, đồng thời gọi báo lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Người dân hỗ trợ dập lửa trước nhà ông Bùi Chí Cang. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Khánh Hòa) nhận được tin, phối hợp với các ngành chức năng địa phương chỉ đạo hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa.

Sau ít phút, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường thì thấy một người phụ nữ (vợ chủ nhà) tử vong. Đồng thời đám cháy bùng phát nhanh khiến nhiều vật dụng trong phòng ngủ bị thiêu rụi.

Cửa sổ căn phòng ngủ nhà ông Cang bị cháy rụi. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Theo nhân chứng có mặt ở hiện trường, căn nhà trên của ông Bùi Chí Cang (46 tuổi), ở đường Nguyễn Xí (khu phố 5 thuộc xã Ninh Sơn). Ngọn lửa bùng phát lên từ căn phòng ngủ khoảng 20 m², trong căn nhà rộng 100 m² của ông Cang. Lúc này, trong nhà chỉ có vợ ông Cang nằm ngủ trong phòng.

" Nạn nhân là người mắc bệnh trầm cảm, hạn chế vận động. Trước lúc xảy ra cháy, người giúp việc mới cho bà ăn xong rồi đi ra ngoài ", một người dân khu vực thông tin.

Lực lượng chức năng xã Ninh Sơn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.



