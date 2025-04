Vụ hoả hoạn xảy ra vào 23h02 ngày 2/4, tại số nhà 14, ngõ 40 Đặng Trần Đức, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Khi phát hiện đám cháy, người dân hô hoán, gọi điện báo cháy tới số 114, đồng thời dùng bình chữa cháy và nước sinh hoạt để dập lửa.

Do ngôi nhà có kết cấu hình ống, đám cháy tại tầng 1 đã ngăn chặn lối thoát nạn. Vợ chồng anh T.V.T. cùng hai con thoát ra ngoài an toàn nhờ lối thoát hiểm qua cửa sổ và được người dân hỗ trợ bằng thang xuống đất an toàn.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động 4 xe chữa cháy và 26 cán bộ chiến sĩ thuộc Tổ địa bàn PCCC&CNCH Hoàng Mai và Hai Bà Trưng đến hiện trường.

Xác định trong nhà còn người mắc kẹt, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH vừa tổ chức dập lửa, vừa khẩn trương tìm kiếm nạn nhân. Cảnh sát đã cứu được bà D.T.B. (SN 1953) trong tình trạng tỉnh táo, đưa đến vị trí an toàn.

Đến 23h17, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện một người tử vong tại tầng 1. Nạn nhân được xác định là ông T.V.G. (SN 1947), người có tiền sử bệnh tim, tuổi cao, sức yếu và khó khăn trong việc di chuyển. Đám cháy bùng phát tại lối vào tầng 1 đã ngăn chặn đường thoát nạn, khiến ông G. không kịp di tản qua lối thoát hiểm tại tầng 2.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, để hạn chế thiệt hại do cháy nổ xảy ra vào ban đêm, các hộ gia đình cần trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, duy trì lối thoát nạn khẩn cấp và lắp đặt hệ thống báo cháy sớm để phát hiện và ứng phó kịp thời.