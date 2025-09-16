HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 vợ chồng trẻ và 2 con nhỏ tử vong

Duy Anh (tổng hợp) |

Nhà cháy được làm tạm, quây tôn kín mít nên 4 người không thể thoát ra, tử vong thương tâm.

Khoảng 4h30 sáng 16/9, lửa bùng lên tại ngôi nhà một tầng ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, Hà Nội. Bên trong có đôi vợ chồng và 2 con nhỏ (cháu nhỏ mới khoảng 4 tháng tuổi).

Nhà cháy được làm tạm, quây tôn kín mít nên 4 người không thể thoát ra, thông tin này được đăng tải trên báo VnExpress.

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5, số 31, số 32 và số 34 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp cùng Công an và chính quyền xã Thường Tín đã tới hiện trường để chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. 

Khoảng 5h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ tử vong - Ảnh 1.

Ngôi nhà tạm - nơi xảy ra vụ hoả hoạn (Ảnh: Tiền phong).

Sáng 16/9, chia sẻ với tờ Dân trí, một người dân cho biết, ngôi nhà xảy ra cháy là nhà của đôi vợ chồng trẻ làm nghề cơ khí. Do sống đối diện trường học nên gia đình này có cho thuê phòng trọ ở phía sau. Thời điểm xảy ra cháy, rất may các sinh viên thuê trọ đã kịp thoát ra ngoài, riêng cả gia đình chủ nhà không thoát kịp.

Nguyên nhân cháy đang được tiếp tục làm rõ.

