Cháy nhà dân ở TPHCM, khói đen bao trùm một khu vực

Anh Vũ |

Đám cháy xảy ra tại nhà dân (chứa vật dụng sinh hoạt) ở xã Củ Chi, TPHCM.

Ngày 31-1, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một nhà dân ở xã Củ Chi.

Cháy nhà dân tại TPHCM , khói đen bao trùm khu vực Củ Chi - Ảnh 1.

Khói đen bao trùm một khu vực.

Khoảng 9 giờ 30, đám cháy bùng lên dữ dội từ căn nhà chứa vật dụng sinh hoạt của người dân nằm trên đường Phan Văn Khải, xã Củ Chi.

Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán tìm cách dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành. Hỏa hoạn sau đó lan rộng, bao trùm một khu vực.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM nhanh chóng điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau 15 phút, đám cháy được khống chế.

Bước đầu xác định vụ cháy xảy ra tại căn nhà chứa vật dụng sinh hoạt, không gây thương vong về người.

Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

