HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cháy nhà 7 tầng ở Hà Nội, chủ nhà nhảy từ trên cao xuống, một cụ già còn mắc kẹt

Lam Giang (Tổng hợp) |

Thời điểm xảy ra cháy, trong ngôi nhà có 8 người.

Sáng 8/1, mạng xã hội xôn xao, bàng hoàng trước thông tin xảy ra cháy lớn tại ngôi nhà số 77 phố Lê Lợi, phường Hà Đông, TP Hà Nội. Theo những hình ảnh được chia sẻ, đám cháy dữ dội bùng lên tại tầng 1 của ngôi nhà. Những cột khói đèn sì, cuồn cuộn bốc lên các tầng trên. 

Theo thông tin trên báo VnExpress, ngôi nhà nơi xảy ra cháy cao 7 tầng, kinh doanh thiết bị điện, bên trong chứa rất nhiều hàng hóa.

Hiện trường đám cháy ở ngôi nhà 7 tầng trên phố Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 và chi viện của các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực khác cùng cán bộ, chiến sĩ, xe chữa cháy, xe thang xuống hiện trường chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Cháy nhà 7 tầng ở Hà Nội, chủ nhà nhảy từ trên cao xuống, một cụ già còn mắc kẹt - Ảnh 1.

Công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai khẩn trương. (Ảnh: Báo Hà Nội Mới)

Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông - ông Bùi Quang Huy cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong ngôi nhà có 8 người. Vì hoảng loạn, chủ nhà đã nhảy từ tầng cao xuống và bị thương, hiện đã được đưa đi cấp cứu. Trong nhà vẫn còn một cụ già khoảng 100 tuổi bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng hiện vẫn đang khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Thông tin về vụ cháy khiến dư luận đau xót, cầu chúc gia đình chủ nhà tai qua nạn khỏi. 

Rút tiết kiệm "tất tay" 50 chỉ vàng lúc đỉnh, người phụ nữ ở Hà Nội nhận cái kết bất ngờ sau hơn 2 tháng
Tags

cháy ở hà đông

Cháy nhà Hà Nội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại