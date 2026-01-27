HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cháy nhà 5 tầng ở trung tâm TPHCM

Anh Vũ |

Vụ cháy xảy ra tại cửa hàng rượu nằm trên đường Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa.

CLIP: Cảnh sát nỗ lực dập lửa.

Ngày 27-1, Công an phường Xuân Hòa, TPHCM đang điều tra vụ cháy cửa hàng rượu trên đường Hai Bà Trưng.

Cháy tiệm rượu ở trung tâm TPHCM vào giờ tan tầm - Ảnh 1.

Khói bốc ra nghi ngút từ tiệm rượu.

Hơn 16 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên từ tầng 2 của cửa hàng cao 5 tầng nằm trên đường Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa.

Phát hiện cháy, nhiều người hô hoán nhau chạy xuống cửa chính thoát ra ngoài, đồng thời tìm cách dập lửa.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt sau đó.

Do hỏa hoạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông ùn tắc. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản.

Cháy tiệm rượu ở trung tâm TPHCM vào giờ tan tầm - Ảnh 2.

Hàng chục lính cứu hỏa được điều động.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND phường Xuân Hòa cho hay bước đầu xác định do có người bất cẩn hút thuốc lá gây cháy.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại