Ngày 6-6, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Trung Liệt (quận Đống Đa, TP Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy trên địa bàn phường.



Cảnh sát đưa nhiều trẻ em ra khỏi ngôi nhà cháy. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 5-6, Công an thành phố nhận tin xảy ra hỏa hoạn tại nhà dân có 5 tầng trong ngõ 178 Thái Hà, phường Trung Liệt. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để khắc phục sự cố.

Khi tới hiện trường, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã dập tắt đám cháy, đồng thời dùng mặt nạ, bình dưỡng khí tiếp cận các tầng, hướng dẫn, hỗ trợ và đưa 7 người bị mắc kẹt, trong đó có 5 trẻ em, thoát ra ngoài an toàn. Do đó, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Trước đó, cũng trong đêm 5-6, tại nhà dân cao 4 tầng ở số 2 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cũng xảy ra cháy. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.