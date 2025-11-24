HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cháy nhà 5 tầng, 5 người may mắn được giải cứu

Nguyễn Hưởng |

Cháy ngôi nhà 5 tầng lúc rạng sáng ở Hà Nội, lực lượng cảnh sát đã tiếp cận giải cứu 5 người, trong đó có 3 trẻ em, xuống nơi an toàn.

Ngày 24-11, Công an phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ngôi nhà tại lô 54 đường Thanh Liệt, phường Thanh Liệt.

Cháy nhà 5 tầng, 5 người may mắn được giải cứu- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng giải cứu 5 người dân. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng gần 2 giờ sáng cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại lô 54 đường Thanh Liệt. Vụ cháy xảy ra tại nhà dân khiến 5 người bị mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy bùng phát từ khu vực bếp tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng và bên trong vẫn còn nhiều người mắc kẹt. Lực lượng chức năng ngay lập tức triển khai phương án hướng dẫn những người bị nạn di chuyển lên tầng mái bằng cầu thang bộ; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, kịp thời khống chế, không để ngọn lửa lan lên các tầng trên và các nhà lân cận.

Đến khoảng 2 giờ 36 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cảnh sát đã sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận và đưa 5 người (gồm 2 người lớn và 3 trẻ em) xuống nơi an toàn, sức khỏe ổn định.

