Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trong căn nhà. Nạn nhân trong nhà hoảng hốt kêu cứu và cùng hàng xóm dùng bình chữa cháy dập lửa, báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM nhanh chóng điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 15 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Thiệt hại của vụ cháy đang được thống kê

Một số nhân chứng cho biết, vụ cháy có thể xuất phát từ việc rò rỉ bình gas trong nhà. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.