Sáng 16/9, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy ở xã Thường Tín, Hà Nội, khiến 4 người trong gia đình thiệt mạng.

Bà Nguyễn Thị Tươi (SN 1975, mẹ đẻ của nạn nhân N.) cho biết, lúc 4h45, bà nhận được điện thoại của con dâu.

“Vừa nhấc máy, tôi nghe thấy tiếng con dâu nói lớn 'mẹ ơi cứu con, nhà con cháy rồi'. Tôi nghe xong bủn rủn không biết phải xử lý thế nào, chỉ biết bảo con dâu ôm con nhảy qua cửa sổ. Nhưng con dâu nói sợ gãy chân, không dám nhảy rồi tắt máy", bà Tươi kể.

Sau cuộc gọi đó, bà Tươi không thể liên lạc được với gia đình con trai. Người mẹ tức tốc từ tỉnh Phú Thọ xuống xã Thường Tín. Suốt chặng đường, tim bà như bị bóp nghẹt, bà luôn miệng cầu trời cho con cháu được bình an.

Bà Tươi đau xót kể lại vụ việc.

Tới nơi, trước mắt bà Tươi là căn nhà cấp 4 đã bị thiêu rụi, mái tôn bị sức nóng làm biến dạng. Bà cố gào khóc gọi tên các con trong vô vọng. "Cả gia đình con trai tôi mất rồi" , người mẹ bật khóc.

Bà Tươi cho biết, con trai bà tên N., 28 tuổi, làm thợ cơ khí tại xưởng ở xã Thường Tín hơn 10 năm nay. Sau khi quen và nảy sinh tình cảm với chị H., cặp đôi dọn về xưởng anh N. sống cùng con gái riêng 5 tuổi của chị H. Cả hai vừa có thêm cô con gái được vài tháng tuổi.

“Mấy tháng trước, tôi ở cùng các con để chăm lo cho cháu nhỏ. Thấy cháu cứng cáp hơn, tôi mới về Phú Thọ để vợ chồng nó có không gian riêng, không ngờ lại xảy ra vụ việc quá đau lòng, xót xa này”, bà Tươi kể lại.

Cũng theo bà Tươi, anh N. dùng khu vực tầng 1 là nơi gia đình để xe máy, đồ đạc làm cơ khí. Trên gác xép là phòng ngủ của 4 người.

"Sáng nay, vợ chồng N. và con cái được lực lượng chức năng tìm thấy ở gác xép, nghe bà con xung quanh kể lại N. ra được ngoài hô hoán, nhưng vì vợ con mắc kẹt nên có thể quay lại cứu và tử vong. Bố cháu mất lâu rồi, N. vẫn luôn chăm chỉ làm ăn, lo cho vợ con. Nỗi đau này quá lớn đối với tôi", bà chia sẻ.

Lực lượng chức năng phong toả ngôi nhà bị cháy.

Cùng ngồi trông ngóng tin tức nạn nhân ở hiện trường, anh Bùi Văn Tương (ở xã Hồng Vân) cho biết, anh và anh N. là bạn cùng khoá, sau đó làm ăn chung.

Sáng cùng ngày, khi nghe tin về vụ cháy, đọc thông tin về những người bị nạn, anh có linh tính không lành. Anh Tương vội lên mạng xã hội, vào trang cá nhân của anh N. tìm những người bạn chung rồi nhắn tin từng người hỏi thăm về N.

"Khi mọi người xác nhận N. cùng vợ con đã thiệt mạng, tôi rất đau xót. N. là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn", anh Tương kể.

Nhắc về bạn mình, anh Tương cho biết, N. có em trai đang đi bộ đội, cặp vợ chồng có 2 con, bé lớn khoảng 5 tuổi.

"Tôi là người lái xe đưa mẹ cùng vợ N. tới bệnh viện sinh con thứ hai cách đây hơn 4 tháng. Tôi vẫn nhớ hôm đó là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đường phố rất đông, mãi mới tới được bệnh viện ở Hà Đông", anh nhớ lại.

Anh Tương không thể ngờ rằng, chỉ vài tháng trước anh còn chứng kiến khoảnh khắc sinh linh bé nhỏ ấy chào đời, vậy mà vì mải mê với guồng quay công việc, chưa kịp trở lại thăm, thì ngọn lửa đã cướp đi đứa trẻ cùng cả gia đình.

Khoảng 4h40 ngày 16/9, Tổng đài 114 Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín. Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố khẩn trương điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5, 31, 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) với 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát 113 đến hiện trường. Các lực lượng phối hợp chính quyền, công an xã cùng người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy , lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.