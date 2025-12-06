HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cháy nhà 2 tầng ở TPHCM lúc sáng sớm, 1 người tử vong

Anh Vũ |

Đám cháy bùng lên từ căn nhà 2 tầng ở hẻm 72, đường số 4, phường Hiệp Bình khiến 1 người đàn ông tử vong.

Ngày 6-12, Công an phường Hiệp Bình, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 1 người tử vong.

Cháy nhà TPHCM sáng nay khiến 1 người tử vong , điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, đám cháy phát ra từ tầng 1 căn nhà trong hẻm 72 đường số 4, phường Hiệp Bình. Phát hiện cháy, người dân hô hoán dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt.

Sau khi phá cửa vào bên trong, cảnh sát phát hiện ông T.C.T, 47 tuổi đã tử vong. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.

Cháy nhà TPHCM sáng nay khiến 1 người tử vong , điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phong tỏa một đoạn hẻm.

Rạng sáng qua, vụ cháy nhà nghiêm trọng xảy ra ở số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh cũng khiến 4 người chết, 2 người bị thương.

Cháy nhà trong hẻm lúc sáng ở TPHCM, một người tử vong - Ảnh 1.

Nhiều lính cứu hoả được điều động.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại