Video: Hiện trường vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội khiến 14 người chết

Rạng sáng 24/5, ngôi nhà ở số 1 ngách 43/98/31 Trung Kính (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người hoảng loạn, tìm cách thoát thân.



Theo cơ quan chức năng, vụ cháy khiến 14 người thiệt mạng, 3 người bị thương, đều là người ở trọ trong căn nhà trên.

Trả lời PV VTC News tại hiện trường, một số người dân sống tại phố Trung Kính cho biết, ngôi nhà xảy ra vụ hoả hoạn đang cho thuê trọ với giá 3,8 - 4 triệu đồng/phòng/tháng.

"Ngôi nhà trọ gồm 3 tầng, mỗi tầng hai phòng, tầng một kinh doanh và sửa chữa xe đạp điện" , một người dân ở phố Trung Kính nói.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Chị Nguyễn Thị Nga (32 tuổi, cách hiện trường vụ cháy khoảng 20m) cho hay, khi phát hiện khói đen bốc lên, còi báo cháy của xe cứu hoả kêu inh ỏi, chị ngay lập tức hô hoán mọi người xung quanh rồi chạy ra ngoài để xem tình hình.

"Ngõ 119 Trung Kính rất nhỏ, chỉ vừa 2 xe máy đi qua nên công tác chữa cháy của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Ngay khi có mặt, cảnh sát đã phải dùng nhiều biện pháp chữa cháy, kéo hàng trăm mét đường ống dẫn nước vào để dập lửa", chị Nga nói.

Cũng theo chị Nga, công tác cứu chữa rất kịp thời nhưng vẫn có nhiều người bị thương được đưa ra bên ngoài.

"Tiếng nổ đầu tiên làm tôi giật mình, sau đó liên tiếp là 2 tiếng nổ nữa, tôi nhanh chóng chạy xuống mở cửa thì phát hiện ngọn lửa đã bùng phát dữ dội. Tiếng nổ lớn trong đêm cùng tiếng kêu cứu thất thanh khiến tôi vừa ám ảnh, vừa đau đến xé lòng", chị Nga nhớ lại.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy lớn, anh Trần Ngọc Hà (sống cách hiện trường khoảng 15m) cho biết, ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 119 phố Trung Kính khiến lực lượng chức năng khó tiếp cận hiện trường.

"Thời điểm xảy ra vụ cháy vào khoảng 0h30, lúc ấy tôi đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ tầng 1 của ngôi nhà" , anh Trần Ngọc Hà kể.

Cũng theo anh Hà, sau khi xảy ra vụ cháy, người dân xung quanh tri hô nhau dùng bình cứu hoả mini để dập lửa nhưng do lửa lan nhanh khiến mọi người bị ngạt khí, khó thở.

Lực lượng chức năng phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà bị cháy.

Ông Phạm Quốc Việt, Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu (Fas Angel) cho biết, hơn 10 thành viên của nhóm đã đến hiện trường, hỗ trợ cứu nạn cứu hộ từ lúc 1h sáng. Căn nhà gồm nhiều phòng cho thuê trọ, trong các phòng có nhiều người. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH gặp khó khăn do lửa nóng, nhiều khói.

"Lực lượng cứu hỏa và đội đã rất nỗ lực để cứu các nạn nhân, sự việc quá đau lòng", ông Phạm Quốc Việt nói.

Thông tin về vụ cháy, Công an TP Hà Nội cho biết, lúc 0h46 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân, tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố điều động 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng phụ trách điều hành Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, lãnh đạo Công an TP Hà Nội trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng được giao điều hành Bộ Công an và Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội tới hiện trường vụ cháy.

Đến 0h52 cùng ngày, các đơn vị tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này đám cháy đã phát triển mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Các lực lượng tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến 1h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

Hiện công an đã phong tỏa phố Trung Kính để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn.