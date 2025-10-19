(Ảnh: China Daily)

Theo thông tin từ cảnh sát, vụ cháy được báo lúc 16h24 (giờ địa phương) khi giàn giáo bên ngoài tòa nhà bất ngờ bốc lửa. Chỉ sau khoảng 12 phút, mức độ nghiêm trọng của vụ cháy đã được nâng lên cấp báo động số 3 - một cấp độ cao trong thang cảnh báo hỏa hoạn của thành phố.

"Người báo tin cho biết giàn giáo phía sau tòa nhà đã bắt lửa. Có 3 người bị mắc kẹt trong thang máy", phát ngôn viên cảnh sát cho biết. Lực lượng cứu hỏa đã huy động hai đội thở dưỡng khí và hai vòi phun nước công suất lớn để khống chế ngọn lửa.

(Ảnh: Handout)

Nguồn tin từ hiện trường cho hay, 3 người lớn và 1 trẻ nhỏ đã được giải cứu khỏi một cửa hàng tiện lợi gần đó, trong khi 2 nam và 1 nữ được đưa ra khỏi thang máy trong tình trạng tỉnh táo. 3 người trong số họ, gồm 1 phụ nữ và 2 người đàn ông, đã được chuyển tới Bệnh viện Nữ hoàng Mary để điều trị, trong đó 2 người đang được chăm sóc tích cực.

Các đoạn video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy lửa bao trùm phần giàn giáo phía ngoài tòa nhà, kèm theo cột khói đen dày đặc bốc cao hàng chục mét. Khói lan rộng che phủ một phần các tuyến phố trung tâm và có thể nhìn thấy từ khu Tsim Sha Tsui bên kia cảng Victoria.

(Ảnh: Facebook)

Đến tối nay, lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục làm mát hiện trường và kiểm tra cấu trúc tòa nhà để ngăn nguy cơ tái cháy. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, song theo nhận định ban đầu, hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ vật liệu giàn giáo dễ cháy.

Vụ cháy tại Chinachem Tower - một trong những tòa nhà văn phòng nổi tiếng ở trung tâm đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã khiến khu vực tài chính tạm thời bị phong tỏa, gây náo loạn giao thông vào giờ cao điểm chiều thứ Bảy.