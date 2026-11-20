Hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam (TP Cần Thơ), bao trùm khu vực kho nguyên liệu rộng khoảng 20.000 m2, nơi chứa hơn 30.000 tấn nguyên liệu. Hơn 120 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm lực lượng tại chỗ được huy động tham gia chữa cháy.

Khoảng 23h tối 19/11, lửa bùng phát tại khu vực kho bãi chứa nguyên liệu của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, thuộc xã Châu Thành, TP. Cần Thơ.

Đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm diện tích khoảng 20.000 m2, nơi tập kết hơn 30.000 tấn nguyên liệu. Khói lửa bốc cao ngùn ngụt, có thể quan sát từ khoảng cách xa. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khu vực kho bãi không có công nhân làm việc. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy.

Đại tá Lê Đức Bảy - Phó Giám đốc Công an TP. Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy. Công an thành phố đã huy động hơn 20 xe chữa cháy cùng hơn 120 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với hơn 200 người thuộc lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa.

Lực lượng chữa cháy được chia thành nhiều mũi, triển khai tiếp cận, khoanh vùng và cô lập khu vực xảy ra hỏa hoạn, tập trung ngăn cháy lan sang các nhà xưởng sản xuất và khu văn phòng của công ty.

Đến sáng sớm nay, công tác chữa cháy vẫn đang được triển khai khẩn trương để dập lửa bên trong khu vực kho nguyên liệu.

Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam nằm ven sông Hậu, thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang cũ.