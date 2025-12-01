Cháy lớn tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco

Sáng 1/12, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) xác nhận, Nhà máy Bia Hà Nội Habeco xảy ra cháy.

"Công an phường đang phối hợp các lực lượng có mặt ở hiện trường để chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Đến hiện tại, vụ hỏa hoạn chưa được dập tắt", lãnh đạo Công an phường Ngọc Hà cho biết thêm.

Vụ hoả hoạn xảy ra tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco nằm trên đường Hoàng Hoa Thám.

Lửa bùng phát dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc cao.

Nhà máy Bia Hà Nội Habeco (Tổng công ty CP Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội) là một trong những doanh nghiệp chuẩn bị di dời khỏi nội đô. Khu “đất vàng” trên đường Hoàng Hoa Thám hiện là trụ sở chính, đồng thời là nơi sản xuất bia của doanh nghiệp.

* Tiếp tục cập nhật