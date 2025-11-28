HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cháy lớn tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh

Như Quỳnh |

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn, lửa bao trùm cả một khu vực tại KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 27-11, tại khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Khu vực xảy ra cháy là một nhà xưởng sản xuất bỉm, khăn ướt, khăn giấy và băng vệ sinh trong khu công nghiệp.

Cháy lớn tại khu công nghiệp Tiên Sơn , Bắc Ninh: Nguyên nhân và thiệt hại - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy lớn tại KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh. Ảnh: MXH

Theo người dân, lửa bắt nguồn từ xưởng buồng bông, nguyên liệu làm sản phẩm băng vệ sinh, rồi cháy lan sang những khu vực khác. Do là xưởng chứa các vật dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả xưởng rộng hàng ngàn mét vuông, khói đen bốc cao nghi ngút.

Nhận được thông tin vụ cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các lực lượng chức năng khác đã có mặt tại hiện trường tiến hành chữa cháy, khống chế đám cháy, hạn chế cháy lan ra khu vực khác.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Cận cảnh 4 bảo vật quốc gia trong ngôi chùa cổ ở Bắc Ninh
Tags

tỉnh Bắc Ninh

vụ cháy

Công an tỉnh Bắc Ninh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại