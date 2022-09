Cháy quán karaoke ở Bình Dương, 13 người chết

Sáng nay (7-9), một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết lực lượng chức năng và nhiều người dân đã kịp thời giải cứu nhiều người trong vụ cháy xảy ra tại quán karaoke AP nằm trên đường Trần Quang Diệu (phường An Phú, thành phố Thuận An). "Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin chi tiết về vụ cháy sớm nhất"- vị lãnh đạo này nói.

Vụ cháy ở quán Karaoke An Phú

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ tối 6-9 tại quán karaoke 3 tầng này. Diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, diện tích cháy khoảng 400m2 (khu vực tầng 2, 3), chất cháy chủ yếu vật liệu trang trí nội thất, gỗ.

Người dân tập trung xem

Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội trên phía trên lầu của quán. Phát hiện bị cháy nhưng do ngọn lửa bít lối đi nên một số nhân viên và khách hát trong quán không thể tháo chạy mà bị mắc kẹt bên trong.

Do ngọn lửa quá lớn kèm theo hoảng sợ nên một số nhân viên và khách trong quán đã liều mình nhảy xuống đất và bị thương. Nhiều xe cấp cứu được điều tới hỗ trợ các nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP Thuận An đã nhanh chóng có mặt để triển khai công tác dập lửa đồng thời tìm kiếm nạn nhân còn mắc kẹt.

Một nguồn tin của phóng viên cho biết đã có 13 người chết. Số nạn nhân đang được tiếp tục thống kê.